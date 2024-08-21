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Posted 21 августа, 03:18

Published 21 августа, 03:18

Modified 21 августа, 03:20

Updated 21 августа, 03:20

Переменчивая погода с дождями и палящим солнцем будет в Приморье на выходных

Дожди и солнце, жара и прохлада: переменчивая погода ждет Приморье

21 августа 2024, 03:18
Фото: 1MI

Переменчивая погода с дождями и палящим солнцем будет в Приморье на выходных

Сюжет
Погода
В Приморье могут пройти дожди, а после выйти яркое солнце. Переменчивая погода принесет осадки и прохладу. Только в некоторые районы дождь не доберется — его не пустит антициклон.

В ближайшие выходные погода в Приморье будет постоянно меняться.

В субботу ночью возможны небольшие осадки, температура будет колебаться от +13 до +20 °С. Днем антициклон принесет спокойную погоду, дожди закончатся, столбики термометров покажут +22…+29 °С.

В ночь на воскресенье осадков в основном не предвидится. В течение дня антициклон переместится на восток, атмосферные фронты придут в край с территории Китая и вызовут дожди во многих районах Приморья. Только на востоке сохранится погода без осадков из-за гребня антициклона. Температура ночью и днем снизится: ночью может быть от +10 до +17, днем +20…+25.

Во Владивостоке в субботу обойдется без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит +17…+20 °С, днем при переменной облачности будет тепло, воздух прогреется до +25…+29 °С. В воскресенье небо затянет тучами, может пройти небольшой дождь. Ночью температура будет такой же, как в субботу, а днем опустится до +20…+24 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в Приморье в последние дни лета.

Аномально жарко и холодно: чем еще удивит погода в последний летний месяц в Приморье?
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