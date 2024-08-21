Дожди и солнце, жара и прохлада: переменчивая погода ждет Приморье

В ночь на воскресенье осадков в основном не предвидится. В течение дня антициклон переместится на восток, атмосферные фронты придут в край с территории Китая и вызовут дожди во многих районах Приморья. Только на востоке сохранится погода без осадков из-за гребня антициклона. Температура ночью и днем снизится: ночью может быть от +10 до +17, днем +20…+25.