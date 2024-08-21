Двух маленьких девочек спасли из воды на пляже в Приморье

Posted 21 августа, 05:56
Published 21 августа, 05:56
Modified 21 августа, 05:58
Updated 21 августа, 05:58
Сотрудницы филиала по Артемовскому городскому округу УИИ Анастасия Чумаченко и Есения Кокорева отдыхали на пляже бухты Большая Тавайза. Девушки отправились купаться в море и уже успели отойти на приличное расстояние от берега, когда услышали детские крики.
Две девочки, старшей из которых было не больше 10 лет, оказались в подводной яме и из последних сил удерживались на поверхности. Дети очень испугались, что только ухудшало ситуацию.
Работницы ГУФСИН без лишних размышлений побежали на помощь тонущим. Анастасия и Есения помогли девочкам успокоиться и буквально на руках вынесли их на сушу, где передали родителям.
Описывая свой поступок, девушки признают, что не считают его героическим:
«Мы поступили как любой нормальный взрослый — не прошли мимо чужой беды и помогли детям».
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