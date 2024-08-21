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Posted 21 августа, 05:56

Published 21 августа, 05:56

Modified 21 августа, 05:58

Updated 21 августа, 05:58

Двух маленьких девочек спасли из воды на пляже в Приморье

Двух маленьких девочек спасли из воды на пляже в Приморье

21 августа 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Дети начали тонуть на пляже Тавайзы. Две девушки-сотрудницы ГУФСИН Приморья, услышав крики девочек, спасли их из воды.

Сотрудницы филиала по Артемовскому городскому округу УИИ Анастасия Чумаченко и Есения Кокорева отдыхали на пляже бухты Большая Тавайза. Девушки отправились купаться в море и уже успели отойти на приличное расстояние от берега, когда услышали детские крики.

Фото: gufsin25

Две девочки, старшей из которых было не больше 10 лет, оказались в подводной яме и из последних сил удерживались на поверхности. Дети очень испугались, что только ухудшало ситуацию.

Работницы ГУФСИН без лишних размышлений побежали на помощь тонущим. Анастасия и Есения помогли девочкам успокоиться и буквально на руках вынесли их на сушу, где передали родителям.

Описывая свой поступок, девушки признают, что не считают его героическим:

«Мы поступили как любой нормальный взрослый — не прошли мимо чужой беды и помогли детям».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке спасли малыша, который попал под мотоцикл.

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