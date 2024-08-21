Городские службы наготове: бороться с непогодой во Владивостоке будут даже ночью

Posted 21 августа, 11:12
Published 21 августа, 11:12
Modified 22 августа, 02:30
Updated 22 августа, 02:30
В ночное время рабочие «Содержания городских территорий» будут продолжать устранять последствия непогоды в городе и следить за состоянием дорог из-за ожидаемых осадков.
Сегодня работники управления очистили грунт, выровняли дороги, создали систему водоотвода и проверили ливневую канализацию во Владивостоке.
Ночью планируется промыть ливневую канализацию Спортивной и удалить грунт на Борисенко от Спортивной до Сахалинской и в обратном направлении.
Оперативный штаб «СГТ» будет следить за дорожной обстановкой во Владивостоке, используя данные с систем видеонаблюдения для оперативного реагирования и согласования действий специализированной техники в случае усиления дождя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как будет меняться погода во Владивостоке и Приморском крае в ближайшие сутки.