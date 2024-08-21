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Posted 21 августа, 11:12

Published 21 августа, 11:12

Modified 22 августа, 02:30

Updated 22 августа, 02:30

Промывка ливневой канализации и уборка грунта продолжаются ночью во Владивостоке

Городские службы наготове: бороться с непогодой во Владивостоке будут даже ночью

21 августа 2024, 11:12
Фото: vostokmedia.com

Промывка ливневой канализации и уборка грунта продолжаются ночью во Владивостоке

Сюжет
Погода
Ночью специалисты «Содержания городских территорий» продолжат устранять последствия непогоды и следить за состоянием дорог во Владивостоке. В таком режиме городские службы будут работать из-за ожидаемых сильных осадков.

В ночное время рабочие «Содержания городских территорий» будут продолжать устранять последствия непогоды в городе и следить за состоянием дорог из-за ожидаемых осадков.

Сегодня работники управления очистили грунт, выровняли дороги, создали систему водоотвода и проверили ливневую канализацию во Владивостоке.

Ночью планируется промыть ливневую канализацию Спортивной и удалить грунт на Борисенко от Спортивной до Сахалинской и в обратном направлении.

Оперативный штаб «СГТ» будет следить за дорожной обстановкой во Владивостоке, используя данные с систем видеонаблюдения для оперативного реагирования и согласования действий специализированной техники в случае усиления дождя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как будет меняться погода во Владивостоке и Приморском крае в ближайшие сутки.

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