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Posted 21 августа, 10:57

Published 21 августа, 10:57

Modified 21 августа, 10:59

Updated 21 августа, 10:59

Как подготовить ребенка к началу учебного года, рассказали специалисты

Как подготовить ребенка к началу учебного года, рассказали специалисты

21 августа 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Очень скоро маленькие жители Приморья пойдут в школу. Как правильно начать учебный год и что важно помнить родителям, чтобы помочь детям адаптироваться к учебе, читайте в материале «Восток-Медиа».

Для любого школьника сентябрь — сложный месяц. Чтобы подготовить ребенка к началу учебного года, нужно дать ему время адаптироваться к режиму. Как это сделать, и что стоит учесть, рассказали в Роспотребнадзоре.

На то, чтобы привыкнуть к урокам, домашним заданиям, новому порядку и новым учителям, детям понадобится от 5 недель.

Больше времени нужно первоклассникам и тем, кто сменил школу. Из-за непривычной обстановки и нового коллектива у таких ребят адаптация может занять до семи месяцев.

Подготовку к школе нужно начинать еще летом. Важно помнить, что в нее входит не только приобретение тетрадок, ручек и новых ботиночек, но и психологическая подготовка ребенка.

Малышам важно помочь сформировать навык самоорганизации: приучить ребенка собирать портфель и следить за расписанием. Кроме этого нужно проработать правила общения и дать ребенку запомнить маршрут до школы.

Чтобы привыкнуть к режиму дня, школьнику важно не пользоваться гаджетами поздно вечером и приучиться ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время.

Нельзя забывать и о питании ребенка. В рационе школьника должны быть белок и углеводы в достаточном количестве.

Настрой родителей также крайне важен для адаптации. Не стоит ругать ребенка за каждую ошибку, лучше помочь ему и объяснить, как выполнить задание правильно. Важно помнить, что главное — это знания и навыки, которые ученик получает в школе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учебный год у школьников Владивостока начнется не так, как обычно.

1 сентября не для всех: когда начнется учебный год в школах Владивостока — даты
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