Как подготовить ребенка к началу учебного года, рассказали специалисты

Posted 21 августа, 10:57
Published 21 августа, 10:57
Modified 21 августа, 10:59
Updated 21 августа, 10:59
Для любого школьника сентябрь — сложный месяц. Чтобы подготовить ребенка к началу учебного года, нужно дать ему время адаптироваться к режиму. Как это сделать, и что стоит учесть, рассказали в Роспотребнадзоре.
На то, чтобы привыкнуть к урокам, домашним заданиям, новому порядку и новым учителям, детям понадобится от 5 недель.
Больше времени нужно первоклассникам и тем, кто сменил школу. Из-за непривычной обстановки и нового коллектива у таких ребят адаптация может занять до семи месяцев.
Подготовку к школе нужно начинать еще летом. Важно помнить, что в нее входит не только приобретение тетрадок, ручек и новых ботиночек, но и психологическая подготовка ребенка.
Малышам важно помочь сформировать навык самоорганизации: приучить ребенка собирать портфель и следить за расписанием. Кроме этого нужно проработать правила общения и дать ребенку запомнить маршрут до школы.
Чтобы привыкнуть к режиму дня, школьнику важно не пользоваться гаджетами поздно вечером и приучиться ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время.
Нельзя забывать и о питании ребенка. В рационе школьника должны быть белок и углеводы в достаточном количестве.
Настрой родителей также крайне важен для адаптации. Не стоит ругать ребенка за каждую ошибку, лучше помочь ему и объяснить, как выполнить задание правильно. Важно помнить, что главное — это знания и навыки, которые ученик получает в школе.
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