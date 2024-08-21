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Posted 21 августа, 11:04

Published 21 августа, 11:04

Modified 21 августа, 11:06

Updated 21 августа, 11:06

Картина дня в Приморье: оконный стрелок, спасение утопающих, ливни и 1 сентября

Картина дня в Приморье: оконный стрелок, спасение утопающих, ливни и 1 сентября

21 августа 2024, 11:04
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Стрелял из окна по технике

Прокуратура Находки организует проверку инцидента в поселке Врангель в Приморье. Пожилой мужчина открыл стрельбу из окна в сторону стройки, повредив строительную технику. Стрелок уже задержан, ведется расследование.

Балконного стрелка из Находки задержали в Приморье. Мужчина выстрелил из окна жилого дома в технику под окнами. У правоохранителей появились подробности истории, фигуранта ждет череда разбирательств.

Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае
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Появились новые подробности о пожилом оконном стрелке из Приморского края
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Тонущих девочек спасли на пляже

Дети начали тонуть на пляже Тавайзы. Две девушки-сотрудницы ГУФСИН Приморья, услышав крики девочек, спасли их из воды.

Двух маленьких девочек спасли из воды на пляже в Приморье
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Дожди снова придут в Приморье — но с передышкой

В Приморье могут пройти дожди, а после выйти яркое солнце. Переменчивая погода принесет осадки и прохладу. Только в некоторые районы дождь не доберется — его не пустит антициклон.

Дожди и солнце, жара и прохлада: переменчивая погода ждет Приморье
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Как начнется учебный год в Приморье

Школьники Владивостока сядут за парты не с 1 сентября. Обязательная учеба начнется в школах позже. О важной новости сообщили в мэрии.

Очень скоро маленькие жители Приморья пойдут в школу. Как правильно начать учебный год и что важно помнить родителям, чтобы помочь детям адаптироваться к учебе, читайте в материале «Восток-Медиа».

Учебный год начнется и у самых маленьких. Современный садик на 230 мест сдали в Артеме. Уже очень скоро юные приморцы пойдут знакомиться со своими воспитателями. 21 августа новый детский сад осмотрел губернатор Приморья.

1 сентября не для всех: когда начнется учебный год в школах Владивостока — даты
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Как подготовить ребенка к началу учебного года, рассказали специалисты
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Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае
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