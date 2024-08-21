Картина дня в Приморье: оконный стрелок, спасение утопающих, ливни и 1 сентября

Posted 21 августа, 11:04
Published 21 августа, 11:04
Modified 21 августа, 11:06
Updated 21 августа, 11:06
Стрелял из окна по технике
Прокуратура Находки организует проверку инцидента в поселке Врангель в Приморье. Пожилой мужчина открыл стрельбу из окна в сторону стройки, повредив строительную технику. Стрелок уже задержан, ведется расследование.
Балконного стрелка из Находки задержали в Приморье. Мужчина выстрелил из окна жилого дома в технику под окнами. У правоохранителей появились подробности истории, фигуранта ждет череда разбирательств.
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