Людей спасают медики: большегруз зажал автобус в Приморье — видео

Грузовик зажал микроавтобус в аварии в Приморском крае

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Водитель большегруза не вошел в поворот в пригороде Владивостока и зажал микроавтобус. На месте аварии работают сотрудники полиции, Госавтоинспекции и бригада медиков.