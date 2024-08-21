Людей спасают медики: большегруз зажал автобус в Приморье — видео

Posted 21 августа, 09:02
Published 21 августа, 09:02
Modified 21 августа, 09:04
Updated 21 августа, 09:04
Служба автомобильного надзора действует на месте ДТП в окрестностях Владивостока.
В ГАИ поступила информация об аварии на улице Клары Цеткин, где столкнулись автобус типа Renault Master и грузовик Freightliner.
На место произошедшего выехали руководители региональной и городской служб Госавтоинспекции, сотрудники ДПС и бригада медицинских работников.
Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения.
По предварительным данным, травмы получили пять взрослых и двое детей, им помогают медики.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП, которое случилось во Владивостоке.