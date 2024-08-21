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Posted 21 августа, 09:02

Published 21 августа, 09:02

Modified 21 августа, 09:04

Updated 21 августа, 09:04

Грузовик зажал микроавтобус в аварии в Приморском крае

Людей спасают медики: большегруз зажал автобус в Приморье — видео

21 августа 2024, 09:02
Фото: 1MI

Грузовик зажал микроавтобус в аварии в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Водитель большегруза не вошел в поворот в пригороде Владивостока и зажал микроавтобус. На месте аварии работают сотрудники полиции, Госавтоинспекции и бригада медиков.

Служба автомобильного надзора действует на месте ДТП в окрестностях Владивостока.

В ГАИ поступила информация об аварии на улице Клары Цеткин, где столкнулись автобус типа Renault Master и грузовик Freightliner.

На место произошедшего выехали руководители региональной и городской служб Госавтоинспекции, сотрудники ДПС и бригада медицинских работников.

Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения.

Видео: prim_police.

По предварительным данным, травмы получили пять взрослых и двое детей, им помогают медики.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовом ДТП, которое случилось во Владивостоке.

Выяснились подробности массовой аварии, которая парализовала движение во Владивостоке
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