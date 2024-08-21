Массовая авария на путепроводе: огромная пробка собралась во Владивостоке — видео

Posted 21 августа, 04:44
Published 21 августа, 04:44
Modified 21 августа, 04:46
Updated 21 августа, 04:46
Многокилометровая пробка собралась во Владивостоке. Выяснилась ее причина.
По предварительной информации, пять автомобилей столкнулись на Некрасовском путепроводе. Из-за аварии движение затруднено на всем проспекте 100-лет Владивостоку.
В сети появились фото и видео с места массового ДТП. На кадрах видно «паровозик» из нескольких машин, который мешает проезду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной пробке, которая собралась на залитом дождевой водой мосту во Владивостоке.