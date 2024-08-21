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Posted 21 августа, 04:44

Published 21 августа, 04:44

Modified 21 августа, 04:46

Updated 21 августа, 04:46

Многокилометровая пробка собралась из-за массовой аварии во Владивостоке

Массовая авария на путепроводе: огромная пробка собралась во Владивостоке — видео

21 августа 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney

Многокилометровая пробка собралась из-за массовой аварии во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Серьезное ДТП случилось на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Сразу несколько авто столкнулись «паровозиком». Из-за массовой аварии собралась пробка через полгорода.

Многокилометровая пробка собралась во Владивостоке. Выяснилась ее причина.

По предварительной информации, пять автомобилей столкнулись на Некрасовском путепроводе. Из-за аварии движение затруднено на всем проспекте 100-лет Владивостоку.

Фото: 2gis

В сети появились фото и видео с места массового ДТП. На кадрах видно «паровозик» из нескольких машин, который мешает проезду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной пробке, которая собралась на залитом дождевой водой мосту во Владивостоке.

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