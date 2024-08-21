Метеоролог Пулин дал прогноз о том, когда в Свердловской области закончится тепло

Прогнозы метеоролога указывают на то, что самая теплая погода в южной части области придется на середину следующей недели. Тем не менее, уже к концу 28 августа в этот район начнет приходить холодный атмосферный фронт. В это же время можно ожидать грозы на севере области и в ее других частях.