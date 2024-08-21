Метеоролог Пулин дал прогноз о том, когда в Свердловской области закончится тепло

Posted 21 августа, 15:54
Published 21 августа, 15:54
Modified 27 августа, 10:00
Updated 27 августа, 10:00
По словам специалиста, со следующего четверга будет усиливаться воздействие антициклона на погодные условия в регионе. Он отметил, что температура повысится, и, несмотря на прохладную ночь, дневное время будет отличаться заметным потеплением. Хотя не стоит ожидать жары, ожидаемые значения будут на уровне +20 градусов и выше по всей области, пишет eanews.ru.
Прогнозы метеоролога указывают на то, что самая теплая погода в южной части области придется на середину следующей недели. Тем не менее, уже к концу 28 августа в этот район начнет приходить холодный атмосферный фронт. В это же время можно ожидать грозы на севере области и в ее других частях.