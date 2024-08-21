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Posted 21 августа, 08:45

Published 21 августа, 08:45

Modified 21 августа, 08:51

Updated 21 августа, 08:51

Девятибалльные пробки собрались во Владивостоке из-за аварий

Очередная авария парализовала важную улицу во Владивостоке — фото

21 августа 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney

Девятибалльные пробки собрались во Владивостоке из-за аварий

Сюжет
Авария
Новое ДТП случилось на Молодежной во Владивостоке. Три машины въехали одна в другую «паровозиком». За местом аварии снова собралась пробка.

Еще одна массовая авария случилась во Владивостоке за Некрасовским путепроводом на Молодежной. Фото с места появилось в одном из городских чатов в сети.

Фото: vdk2gis

По словам очевидцев, авария не серьезная, но автомобили перегородили дорогу. За местом ДТП начал собираться затор. Пробки к вечеру достигли девяти баллов.

Фото: vdk2gis

Жители города обсуждают ситуацию на дорогах:

«Заехала в центр к подруге чай попить… Теперь жду, когда дорога свободнее станет»;
«После дождя можно будет проехать на катере. По морю с Чуркина на Столетие»;
«В метро бы, но его нет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на Некрасовском путепроводе во Владивостоке.

Массовая авария на путепроводе: огромная пробка собралась во Владивостоке — видео
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