Очередная авария парализовала важную улицу во Владивостоке — фото

Posted 21 августа, 08:45
Published 21 августа, 08:45
Modified 21 августа, 08:51
Updated 21 августа, 08:51
Еще одна массовая авария случилась во Владивостоке за Некрасовским путепроводом на Молодежной. Фото с места появилось в одном из городских чатов в сети.
По словам очевидцев, авария не серьезная, но автомобили перегородили дорогу. За местом ДТП начал собираться затор. Пробки к вечеру достигли девяти баллов.
Жители города обсуждают ситуацию на дорогах:
«Заехала в центр к подруге чай попить… Теперь жду, когда дорога свободнее станет»;
«После дождя можно будет проехать на катере. По морю с Чуркина на Столетие»;
«В метро бы, но его нет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на Некрасовском путепроводе во Владивостоке.