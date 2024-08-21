Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае

Posted 21 августа, 02:46
Published 21 августа, 02:46
Modified 21 августа, 02:48
Updated 21 августа, 02:48
Прокуратура Находки начала проверку по факту ситуации с вооруженным мужчиной в поселке Врангель. Утром 21 августа местный житель открыл огонь из окна на втором этаже дома на Приморском проспекте в направлении стройки по соседству.
В результате повредилась строительная техника компании. В настоящее время стрелка удалось задержать.
Прокуратура города взяла под свой контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего и результаты предварительного расследования.
В ближайшее время правоохранители проведут обыск в доме, где проживает подозреваемый, и обследуют оружие мужчины.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серийном стрелке из Владивостока.