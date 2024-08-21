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Posted 21 августа, 02:46

Published 21 августа, 02:46

Modified 21 августа, 02:48

Updated 21 августа, 02:48

Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае

Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае

21 августа 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Стройка
Прокуратура Находки организует проверку инцидента в поселке Врангель в Приморье. Пожилой мужчина открыл стрельбу из окна в сторону стройки, повредив строительную технику. Стрелок уже задержан, ведется расследование.

Прокуратура Находки начала проверку по факту ситуации с вооруженным мужчиной в поселке Врангель. Утром 21 августа местный житель открыл огонь из окна на втором этаже дома на Приморском проспекте в направлении стройки по соседству.

В результате повредилась строительная техника компании. В настоящее время стрелка удалось задержать.

Прокуратура города взяла под свой контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего и результаты предварительного расследования.

В ближайшее время правоохранители проведут обыск в доме, где проживает подозреваемый, и обследуют оружие мужчины.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серийном стрелке из Владивостока.

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