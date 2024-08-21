«Плавал лицом вниз»: две бригады скорой спасли утопленника во Владивостоке

Posted 21 августа, 01:40
Published 21 августа, 01:40
Modified 21 августа, 01:42
Updated 21 августа, 01:42
Медики спасли нетрезвого мужчину на Русском острове, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой.
Поздно вечером компания горожан отдыхала у моря. Один из приятелей подшофе пошел купаться. Товарищи заметили, что обездвиженный мужчина плавает лицом в низ. Друзья вытащили приморца в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь.
К прибытию медиков пострадавший пришел в себя, но был в спутанном сознании, — он хрипло дышал, а изо рта и носа шла пена. Фельдшеры оказали первую помощь, после чего вызвали реанимационную бригаду, которая перехватила пациента по пути в дальзаводскую больницу.
«Врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Тарасенко вместе с медицинскими сестрами-анестезистами Юлией Шушаковой и Анастасией Грищенко в автомобиле СМП провели санацию трахеи, установили желудочный зонд и очистили желудок от воды. В самые короткие сроки медиков с пациентом в больницу доставил водитель автомобиля СМП Александр Лисютин», — рассказали в пресс-службе Владивостокской скорой.
В стационаре мужчину сразу отправили в реанимацию. Однако сейчас пациента успешно перевели в терапевтическое отделение.
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