«Плавал лицом вниз»: две бригады скорой спасли утопленника во Владивостоке

К прибытию медиков пострадавший пришел в себя, но был в спутанном сознании, — он хрипло дышал, а изо рта и носа шла пена. Фельдшеры оказали первую помощь, после чего вызвали реанимационную бригаду, которая перехватила пациента по пути в дальзаводскую больницу.