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Posted 21 августа, 01:40

Published 21 августа, 01:40

Modified 21 августа, 01:42

Updated 21 августа, 01:42

Медикам удалось спасти мужчину с диагнозом «утопление» в Приморском крае

«Плавал лицом вниз»: две бригады скорой спасли утопленника во Владивостоке

21 августа 2024, 01:40
Фото: vostokmedia.com

Медикам удалось спасти мужчину с диагнозом «утопление» в Приморском крае

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Медицина
Медики предупреждают, что купаться в алкогольном опьянении — это сомнительная идея. Опасный досуг может обернуться реанимацией, как произошло накануне на Русском острове.

Медики спасли нетрезвого мужчину на Русском острове, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой.

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Поздно вечером компания горожан отдыхала у моря. Один из приятелей подшофе пошел купаться. Товарищи заметили, что обездвиженный мужчина плавает лицом в низ. Друзья вытащили приморца в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь.

К прибытию медиков пострадавший пришел в себя, но был в спутанном сознании, — он хрипло дышал, а изо рта и носа шла пена. Фельдшеры оказали первую помощь, после чего вызвали реанимационную бригаду, которая перехватила пациента по пути в дальзаводскую больницу.

«Врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Тарасенко вместе с медицинскими сестрами-анестезистами Юлией Шушаковой и Анастасией Грищенко в автомобиле СМП провели санацию трахеи, установили желудочный зонд и очистили желудок от воды. В самые короткие сроки медиков с пациентом в больницу доставил водитель автомобиля СМП Александр Лисютин», — рассказали в пресс-службе Владивостокской скорой.

В стационаре мужчину сразу отправили в реанимацию. Однако сейчас пациента успешно перевели в терапевтическое отделение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о веселых историях с вызовов скорой помощи в Приморском крае.

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