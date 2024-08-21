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Posted 20 августа, 23:31

Published 20 августа, 23:31

Modified 20 августа, 23:33

Updated 20 августа, 23:33

Стало по-осеннему холодно в Приморье

Похолодание до 6 градусов: осень неожиданно пришла в Приморский край

20 августа 2024, 23:31
Фото: Изображение Midjourney

Стало по-осеннему холодно в Приморье

Сюжет
Погода
Жители Приморского края, пережив интенсивные осадки, столкнулись с не менее обескураживающей погодой. Нежданно-негаданно резкое похолодание зафиксировали в регионе.

Ранее синоптики предупреждали о переменах в погоде, — первые нотки осени прогнозировали уже в августе.

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Сегодня, 21 августа, жители Приморья действительно ощутили заметные изменения. Холод вторгся с северо-востока и регион пережил по-осеннему прохладную ночь, сообщает портал «Маглипогода».

Например, в Дальнереченском районе утром градусники показывали 12°C. В Ольгинском 13°C. В Красноармейском минимальная температура составила 6°C. Такой показатель зафиксировали термометры в Молодежном.

Тем не менее, бодрящая погода задержится в крае ненадолго. Совсем скоро летний зной вернется в Приморский край.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка в регионе будет сегодня.

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