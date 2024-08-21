Похолодание до 6 градусов: осень неожиданно пришла в Приморский край

Posted 20 августа, 23:31
Published 20 августа, 23:31
Modified 20 августа, 23:33
Updated 20 августа, 23:33
Ранее синоптики предупреждали о переменах в погоде, — первые нотки осени прогнозировали уже в августе.
Сегодня, 21 августа, жители Приморья действительно ощутили заметные изменения. Холод вторгся с северо-востока и регион пережил по-осеннему прохладную ночь, сообщает портал «Маглипогода».
Например, в Дальнереченском районе утром градусники показывали 12°C. В Ольгинском 13°C. В Красноармейском минимальная температура составила 6°C. Такой показатель зафиксировали термометры в Молодежном.
Тем не менее, бодрящая погода задержится в крае ненадолго. Совсем скоро летний зной вернется в Приморский край.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка в регионе будет сегодня.