«Полный дзен»: невероятно тихий райский пляж нашли в Приморье — фото

Жители Приморья продолжают делиться фото и видео с удивительного пляжа, который напоминает берег южного острова. Такую красоту нашли в бухте Валентин. Это место поражает их красотой: белый песок и прозрачная вода скрашивают даже пасмурные и ветреные дни.