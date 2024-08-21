vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 04:01

Published 21 августа, 04:01

Modified 21 августа, 04:03

Updated 21 августа, 04:03

Фото с удивительного пляжа делятся жители Приморья

«Полный дзен»: невероятно тихий райский пляж нашли в Приморье — фото

21 августа 2024, 04:01
Фото: 1MI

Фото с удивительного пляжа делятся жители Приморья

Сюжет
Отдых
Удивительно тихий пляж нашли на восточном побережье Приморья. Фотографии, как из Индокитая, появились в сети.

Жители Приморья продолжают делиться фото и видео с удивительного пляжа, который напоминает берег южного острова. Такую красоту нашли в бухте Валентин. Это место поражает их красотой: белый песок и прозрачная вода скрашивают даже пасмурные и ветреные дни.

Отдыхающим райское место давно полюбилось, его уже сравнивали с пляжем из рекламы шоколадки с кокосом. Невероятные снимки появились в новых медиа.

Фото: vtoryakvdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на некоторых пляжах Приморья практически нет туристов — можно успеть отдохнуть в тишине.

Торопитесь — скоро туда рванут все: райский пляж без туристов нашли в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Люди купаются в мутной воде на одной из городских набережных в Приморье — фотоЭкскаватор «купался» вместе с людьми на пляже в Приморье — видео«Биде прямо на пляже»: ключ, который забил на Шаморе, обсуждают жители Приморья
#Общество#Отдых#Фото#Приморский край#Вода#Пляж#Приморье
Подпишитесь
Популярное