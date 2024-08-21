«Полный дзен»: невероятно тихий райский пляж нашли в Приморье — фото

Posted 21 августа, 04:01
Published 21 августа, 04:01
Modified 21 августа, 04:03
Updated 21 августа, 04:03
Жители Приморья продолжают делиться фото и видео с удивительного пляжа, который напоминает берег южного острова. Такую красоту нашли в бухте Валентин. Это место поражает их красотой: белый песок и прозрачная вода скрашивают даже пасмурные и ветреные дни.
Отдыхающим райское место давно полюбилось, его уже сравнивали с пляжем из рекламы шоколадки с кокосом. Невероятные снимки появились в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на некоторых пляжах Приморья практически нет туристов — можно успеть отдохнуть в тишине.