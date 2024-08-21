Появились новые подробности о пожилом оконном стрелке из Приморского края

Posted 21 августа, 07:01
Published 21 августа, 07:01
Modified 21 августа, 07:03
Updated 21 августа, 07:03
В микрорайоне Врангель в Находке задержали мужчину, выпускавшего пули с балкона.
Жительницы Врангеля позвонили в дежурную часть полиции Находки и рассказали, что неизвестный мужчина стреляет с балкона в сторону строительной площадки на Приморском проспекте.
Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали 67-летнего местного жителя. В результате инцидента пострадало строительное оборудование, людей выстрелами не задело.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Они осматривают квартиру, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Задержанного направили на медицинский осмотр для проверки на алкогольное опьянение. Полицейские выяснили, что оружие мужчина приобрел легально и зарегистрировал.
Гладкоствольное ружье изъяли и отправили на экспертизу. В настоящее время проводится проверка, по её результатам будет принято законное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о стрелке из Находки.