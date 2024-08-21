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Posted 21 августа, 07:01

Published 21 августа, 07:01

Modified 21 августа, 07:03

Updated 21 августа, 07:03

Появились новые подробности о пожилом оконном стрелке из Приморского края

Появились новые подробности о пожилом оконном стрелке из Приморского края

21 августа 2024, 07:01
Фото: 1MI
Сюжет
Оружие
Балконного стрелка из Находки задержали в Приморье. Мужчина выстрелил из окна жилого дома в технику под окнами. У правоохранителей появились подробности истории, фигуранта ждет череда разбирательств.

В микрорайоне Врангель в Находке задержали мужчину, выпускавшего пули с балкона.

Жительницы Врангеля позвонили в дежурную часть полиции Находки и рассказали, что неизвестный мужчина стреляет с балкона в сторону строительной площадки на Приморском проспекте.

Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали 67-летнего местного жителя. В результате инцидента пострадало строительное оборудование, людей выстрелами не задело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Они осматривают квартиру, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Задержанного направили на медицинский осмотр для проверки на алкогольное опьянение. Полицейские выяснили, что оружие мужчина приобрел легально и зарегистрировал.

Гладкоствольное ружье изъяли и отправили на экспертизу. В настоящее время проводится проверка, по её результатам будет принято законное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о стрелке из Находки.

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