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Posted 21 августа, 04:29

Published 21 августа, 04:29

Modified 21 августа, 04:31

Updated 21 августа, 04:31

Ребенка, который попал под мотоцикл в Минном городке, спасли в Приморье

Ребенка, который попал под мотоцикл в Минном городке, спасли в Приморье

21 августа 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Происшествие
Мотоциклист сбил маленького ребенка во Владивостоке. Малыш переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса. У ребенка травмы, мотоциклиста привлекли к ответственности.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

В дежурную часть сообщили о том, что мотоциклист сбил маленького пешехода на Луговой.

На место происшествия приехали представители Госавтоинспекции Владивостока и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что 19-летний водитель мотоцикла Enduro SM250 GY-A ехал со стороны Баляева в направлении Светланской через парк Минного городка и сбил пешехода, который переходил дорогу.

Трехлетний мальчик получил травмы. У него диагностировали растяжение связок.

Фото: prim_police

Оказалось, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения. Кроме того его уже привлекали к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту аварии возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, приведшее к причинению легких или средних травм потерпевшему». Специалисты проведут несколько исследований.

По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полицейские напоминают: перед тем как садиться за руль, нужно пройти обучение в автошколе, сдать экзамен в ГАИ и получить водительское удостоверение нужной категории. Выезжать на дорогу без водительских прав очень опасно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель внедорожника сбил ребенка в Приморье и уехал с места аварии.

«Сбил и просто уехал?»: «Крузак» переехал ребенка на пешеходном переходе в Приморье
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