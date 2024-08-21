Ребенка, который попал под мотоцикл в Минном городке, спасли в Приморье

Posted 21 августа, 04:29
Published 21 августа, 04:29
Modified 21 августа, 04:31
Updated 21 августа, 04:31
Сотрудники ГАИ начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.
В дежурную часть сообщили о том, что мотоциклист сбил маленького пешехода на Луговой.
На место происшествия приехали представители Госавтоинспекции Владивостока и бригада скорой помощи.
Сотрудники полиции выяснили, что 19-летний водитель мотоцикла Enduro SM250 GY-A ехал со стороны Баляева в направлении Светланской через парк Минного городка и сбил пешехода, который переходил дорогу.
Трехлетний мальчик получил травмы. У него диагностировали растяжение связок.
Оказалось, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения. Кроме того его уже привлекали к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
По факту аварии возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, приведшее к причинению легких или средних травм потерпевшему». Специалисты проведут несколько исследований.
По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.
Полицейские напоминают: перед тем как садиться за руль, нужно пройти обучение в автошколе, сдать экзамен в ГАИ и получить водительское удостоверение нужной категории. Выезжать на дорогу без водительских прав очень опасно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель внедорожника сбил ребенка в Приморье и уехал с места аварии.