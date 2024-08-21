Сильный дождь начался во Владивостоке — видео

Posted 21 августа, 09:53
Published 21 августа, 09:53
Modified 21 августа, 09:55
Updated 21 августа, 09:55
Как и обещали синоптики, дожди вернулись во Владивосток. Чуть выше Фадеева, на улице Воропаева, уже начинает собираться вода.
Дожди хлынули и в пригороде. На объездной трассе застрявшие в пробке автомобилисты поймали начавшийся ливень на камеру.
Жители частного сектора в районе Подгороденки поделились фотографией первых луж во дворе.
На Нейбута дождь с силой стучит по крышам.
По информации одного из популярных порталов с картами погоды, самые сильные осадки ожидаются на закате — примерно в 8 вечера. Ночью дождь прекратится, но уже утром снова могут выпасть осадки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что о сильных осадках жителей Владивостока предупредили в городской администрации.