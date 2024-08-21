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Posted 21 августа, 09:53

Published 21 августа, 09:53

Modified 21 августа, 09:55

Updated 21 августа, 09:55

Ливни снова вернулись во Владивосток

Сильный дождь начался во Владивостоке — видео

21 августа 2024, 09:53
Фото: vostokmedia.com

Ливни снова вернулись во Владивосток

Сюжет
Погода
Тонны воды снова хлынули из туч над Владивостоком. Мощный ливень накрыл сразу все районы города.

Как и обещали синоптики, дожди вернулись во Владивосток. Чуть выше Фадеева, на улице Воропаева, уже начинает собираться вода.

Фото: vostokmedia.com

Дожди хлынули и в пригороде. На объездной трассе застрявшие в пробке автомобилисты поймали начавшийся ливень на камеру.

Фото: vostokmedia.com

Жители частного сектора в районе Подгороденки поделились фотографией первых луж во дворе.

Фото: vostokmedia.com

На Нейбута дождь с силой стучит по крышам.

Видео: vostokmedia.com.

По информации одного из популярных порталов с картами погоды, самые сильные осадки ожидаются на закате — примерно в 8 вечера. Ночью дождь прекратится, но уже утром снова могут выпасть осадки.

Фото: yandex.ru/pogoda

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что о сильных осадках жителей Владивостока предупредили в городской администрации.

Тропические ливни с аномальными осадками вернутся: предупреждение мэрии Владивостока
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