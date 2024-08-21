Слаженность в коллективе не менее важна, чем в семье — делятся сотрудники «ТГК-14»

Posted 21 августа, 05:14
Published 21 августа, 05:14
Modified 21 августа, 05:17
Updated 21 августа, 05:17
Энергетика — важнейшая сфера, работать в которой одновременно нелегко и почётно: мало где ещё так наглядна необходимость и польза ежедневного труда, который даёт десяткам тысяч людей тепло и свет. И сами сотрудники энергокомпаний — люди надёжные.
Именно так коллеги характеризуют Александра и Татьяну Рассыпновых — семья трудится в энергетическом комплексе филиала «Читинская генерация». Татьяна Спиридоновна — сменный мастер на котельной, Александр Леонидович — водитель самосвала.
— В смене у нас пять человек, на мне — координация работы, оформление нарядов и других документов, забота о дисциплине в коллективе. Без этого нельзя, мы ведь работаем на важном участке, где каждую минуту осознаешь, сколько людей зависит от качества нашей работы, — говорит Татьяна Спиридоновна.
Она отмечает, что компания даёт возможность сотрудникам расти в должностях — карьерные амбиции и инициатива только приветствуются. И тут же признается: не каждому нужно выбиваться в начальники, тем более — становиться по должности выше собственного супруга. Помните, как в свое время этот тезис стал основой сюжета оскароносного фильма «Москва слезам не верит»? Татьяна Спиридоновна на фильм не ссылается, но для себя решила: карьера не так важна, как уважение и взаимопонимание в семье и в коллективе. К тому же, скучать не дают любимые хобби: шитьё, вязание, садоводство. А в этом году к ним прибавилось ещё одно увлечение: Татьяна окончила курсы экскурсоводов и уже успела найти применение своим новым компетенциям — во время июньского отпуска 10 дней волонтёрила на выставке «Россия» — той самой, на ВДНХ. Оказалось, попасть в число добровольных экскурсоводов было не так уж сложно: главное — решиться послать заявку и подтвердить свои способности соответствующим документом. Поездка в Москву и работа на всероссийской выставке вдохновили сотрудницу энергокомпании на новые творческие замыслы — возможно, они воплотятся в авторских экскурсиях для коллег по знаковым местам Читы, но не будем забегать вперёд.
— Мне нравится работать в «ТГК-14»: здесь я ощущаю стабильность и необходимость своей работы. Приятно и то, что компания заботится о сотрудниках: мы можем брать льготные путёвки в санаторий, проходить корпоративное обучение, — рассказала мастер.
Александр Рассыпнов добавил, что компания не забывает поздравлять своих сотрудников с днём рождения и выплачивать ежемесячные премии за хорошую работу. Средств хватает и на жизнь, и на дачное строительство, где у Рассыпновых — и домик, и баня. Свои огурцы-помидоры, да с картошечкой куда вкуснее магазинных!
Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и оперативному персоналу и другие.