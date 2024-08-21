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Posted 21 августа, 05:14

Published 21 августа, 05:14

Modified 21 августа, 05:17

Updated 21 августа, 05:17

Слаженность в коллективе не менее важна, чем в семье — делятся сотрудники «ТГК-14»

Слаженность в коллективе не менее важна, чем в семье — делятся сотрудники «ТГК-14»

21 августа 2024, 05:14
Фото: ПАО «ТГК-14»
Татьяна и Александр Рассыпновы благодарны предприятию за внимание и заботу

Энергетика — важнейшая сфера, работать в которой одновременно нелегко и почётно: мало где ещё так наглядна необходимость и польза ежедневного труда, который даёт десяткам тысяч людей тепло и свет. И сами сотрудники энергокомпаний — люди надёжные.

Именно так коллеги характеризуют Александра и Татьяну Рассыпновых — семья трудится в энергетическом комплексе филиала «Читинская генерация». Татьяна Спиридоновна — сменный мастер на котельной, Александр Леонидович — водитель самосвала.

— В смене у нас пять человек, на мне — координация работы, оформление нарядов и других документов, забота о дисциплине в коллективе. Без этого нельзя, мы ведь работаем на важном участке, где каждую минуту осознаешь, сколько людей зависит от качества нашей работы, — говорит Татьяна Спиридоновна.

Она отмечает, что компания даёт возможность сотрудникам расти в должностях — карьерные амбиции и инициатива только приветствуются. И тут же признается: не каждому нужно выбиваться в начальники, тем более — становиться по должности выше собственного супруга. Помните, как в свое время этот тезис стал основой сюжета оскароносного фильма «Москва слезам не верит»? Татьяна Спиридоновна на фильм не ссылается, но для себя решила: карьера не так важна, как уважение и взаимопонимание в семье и в коллективе. К тому же, скучать не дают любимые хобби: шитьё, вязание, садоводство. А в этом году к ним прибавилось ещё одно увлечение: Татьяна окончила курсы экскурсоводов и уже успела найти применение своим новым компетенциям — во время июньского отпуска 10 дней волонтёрила на выставке «Россия» — той самой, на ВДНХ. Оказалось, попасть в число добровольных экскурсоводов было не так уж сложно: главное — решиться послать заявку и подтвердить свои способности соответствующим документом. Поездка в Москву и работа на всероссийской выставке вдохновили сотрудницу энергокомпании на новые творческие замыслы — возможно, они воплотятся в авторских экскурсиях для коллег по знаковым местам Читы, но не будем забегать вперёд.

Татьяна Рассыпнова в отпуске поработала волонтёром-экскурсоводом на выставке «Россия»Татьяна Рассыпнова в отпуске поработала волонтёром-экскурсоводом на выставке «Россия»
Татьяна Рассыпнова в отпуске поработала волонтёром-экскурсоводом на выставке «Россия». Фото: из семейного архива Т. Рассыпновой

— Мне нравится работать в «ТГК-14»: здесь я ощущаю стабильность и необходимость своей работы. Приятно и то, что компания заботится о сотрудниках: мы можем брать льготные путёвки в санаторий, проходить корпоративное обучение, — рассказала мастер.

Александр Рассыпнов добавил, что компания не забывает поздравлять своих сотрудников с днём рождения и выплачивать ежемесячные премии за хорошую работу. Средств хватает и на жизнь, и на дачное строительство, где у Рассыпновых — и домик, и баня. Свои огурцы-помидоры, да с картошечкой куда вкуснее магазинных!

Банные веники для дачной бани лучше всего собирать из берёзовых ветокБанные веники для дачной бани лучше всего собирать из берёзовых веток
Банные веники для дачной бани лучше всего собирать из берёзовых веток. Фото: Из семейного архива А. Рассыпнова

Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.

Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и оперативному персоналу и другие.

#Бурятия#Забайкальский край#Забайкалье
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