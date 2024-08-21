Слаженность в коллективе не менее важна, чем в семье — делятся сотрудники «ТГК-14»

Она отмечает, что компания даёт возможность сотрудникам расти в должностях — карьерные амбиции и инициатива только приветствуются. И тут же признается: не каждому нужно выбиваться в начальники, тем более — становиться по должности выше собственного супруга. Помните, как в свое время этот тезис стал основой сюжета оскароносного фильма «Москва слезам не верит»? Татьяна Спиридоновна на фильм не ссылается, но для себя решила: карьера не так важна, как уважение и взаимопонимание в семье и в коллективе. К тому же, скучать не дают любимые хобби: шитьё, вязание, садоводство. А в этом году к ним прибавилось ещё одно увлечение: Татьяна окончила курсы экскурсоводов и уже успела найти применение своим новым компетенциям — во время июньского отпуска 10 дней волонтёрила на выставке «Россия» — той самой, на ВДНХ. Оказалось, попасть в число добровольных экскурсоводов было не так уж сложно: главное — решиться послать заявку и подтвердить свои способности соответствующим документом. Поездка в Москву и работа на всероссийской выставке вдохновили сотрудницу энергокомпании на новые творческие замыслы — возможно, они воплотятся в авторских экскурсиях для коллег по знаковым местам Читы, но не будем забегать вперёд.