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Posted 21 августа, 07:56

Published 21 августа, 07:56

Modified 21 августа, 07:58

Updated 21 августа, 07:58

Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае

Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае

21 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Современный садик на 230 мест сдали в Артеме. Уже очень скоро юные приморцы пойдут знакомиться со своими воспитателями. 21 августа новый детский сад осмотрел губернатор Приморья.

Новый садик на 230 мест построили в микрорайоне «Глобус-2» в Артеме. Он будет готов принять первые группы до конца года. Детский сад осмотрел во время своей поездки в муниципалитет губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Открытия дошкольного учреждения давно ждали жители микрорайона. Садик построили по поручению президента России и оснастили самым новым оборудованием. Для маленьких приморцев в садике обустроили спортивные и игровые комнаты, а на территории — отличные детские площадки.

Фото: Иван Дякин. primorsky.ru

Детский сад рассчитан на 230 детей, по четыре младших, средних, старших и подготовительных группы. Свои двери для малышей садик откроет с началом учебного года.

Фото: Иван Дякин. primorsky.ru

Глава Приморья отметил, что ввод нового учреждения в эксплуатацию решит проблему с нехваткой мест. Из-за сложного рельефа на территории построили двухуровневые детские площадки.

Фото: Иван Дякин. primorsky.ru

Здание уже сдано. Открытие запланировано на 2 сентября — начало учебного года в Приморье. Уже скоро родители поведут малышей в новые группы знакомиться с воспитателями и другими детьми.

Также губернатор Приморья посетил школу №19 в Артеме. Там учатся более тысячи детей, ученикам предлагают выбрать между технологическим и естественно-научным профилями. С нового учебного года в школе заработает центр «Кванториум». Глава региона оценил работу руководства школы и поддержал инициативу директора отремонтировать здание в следующем году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как по новому проекту преображают Владивосток.

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#Новости#Общество#Россия#Дети#Детский сад#Владивосток#Образование#Спортивные площадки#Олег Кожемяко#Кванториум#Приморский край#Артем#Приморье#Президент России
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