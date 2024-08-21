Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае

Также губернатор Приморья посетил школу №19 в Артеме. Там учатся более тысячи детей, ученикам предлагают выбрать между технологическим и естественно-научным профилями. С нового учебного года в школе заработает центр «Кванториум». Глава региона оценил работу руководства школы и поддержал инициативу директора отремонтировать здание в следующем году.