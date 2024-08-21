Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае

Posted 21 августа, 07:56
Published 21 августа, 07:56
Modified 21 августа, 07:58
Updated 21 августа, 07:58
Новый садик на 230 мест построили в микрорайоне «Глобус-2» в Артеме. Он будет готов принять первые группы до конца года. Детский сад осмотрел во время своей поездки в муниципалитет губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Открытия дошкольного учреждения давно ждали жители микрорайона. Садик построили по поручению президента России и оснастили самым новым оборудованием. Для маленьких приморцев в садике обустроили спортивные и игровые комнаты, а на территории — отличные детские площадки.
Детский сад рассчитан на 230 детей, по четыре младших, средних, старших и подготовительных группы. Свои двери для малышей садик откроет с началом учебного года.
Глава Приморья отметил, что ввод нового учреждения в эксплуатацию решит проблему с нехваткой мест. Из-за сложного рельефа на территории построили двухуровневые детские площадки.
Здание уже сдано. Открытие запланировано на 2 сентября — начало учебного года в Приморье. Уже скоро родители поведут малышей в новые группы знакомиться с воспитателями и другими детьми.
Также губернатор Приморья посетил школу №19 в Артеме. Там учатся более тысячи детей, ученикам предлагают выбрать между технологическим и естественно-научным профилями. С нового учебного года в школе заработает центр «Кванториум». Глава региона оценил работу руководства школы и поддержал инициативу директора отремонтировать здание в следующем году.
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