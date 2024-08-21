Тайфун, полярный фронт и антициклон идут на Приморье — чего ждать от погоды в крае

В атмосфере одновременно перемещаются два фронта. Ситуация неоднозначная: с одной стороны, зона повышенного давления пытается разделить полярный фронт на две части вместе с южным циклоном и остатками тропического шторма JONGDARI и направить их не на Приморье, а в Японское море. Также она старается их ослабить и рассеять. С другой стороны, зона повышенного давления сама теряет свою активность и в ближайшие дни полностью исчезнет, уступив место полярному фронту.