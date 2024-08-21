Тайфун, полярный фронт и антициклон идут на Приморье — чего ждать от погоды в крае

Posted 21 августа, 03:33
Published 21 августа, 03:33
Modified 21 августа, 03:35
Updated 21 августа, 03:35
В атмосфере одновременно перемещаются два фронта. Ситуация неоднозначная: с одной стороны, зона повышенного давления пытается разделить полярный фронт на две части вместе с южным циклоном и остатками тропического шторма JONGDARI и направить их не на Приморье, а в Японское море. Также она старается их ослабить и рассеять. С другой стороны, зона повышенного давления сама теряет свою активность и в ближайшие дни полностью исчезнет, уступив место полярному фронту.
Над Приморским краем холодный воздух пройдет 22–23 августа, вместе с субтропическими воздушными массами. Из-за этого на соседних территориях будут возникать ливни с различной силы и продолжительности. Штормовое предупреждение остается в силе.
Тем времени уровень воды в реках начал подниматься до потенциально опасных значений. Критические отметки еще далеко, но предстоящие ливни могут ухудшить ситуацию. Обстановка на реках будет зависеть от того, как ливневые тучи будут перемещаться в атмосфере.
При этом погода может и улучшиться. По предварительным прогнозам, начиная с субботы, зона повышенного давления снова обретет силу, в крае может установиться спокойная погода до середины следующей недели.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень неожиданно пришла в Приморье — в одном из районов утром было +6°C.