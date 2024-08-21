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Posted 21 августа, 01:19

Published 21 августа, 01:19

Modified 21 августа, 01:21

Updated 21 августа, 01:21

Зебровидные бычьи акулята появились на свет в Приморье

Трапезы с кальмарами и креветками: сразу 8 акулят родились в Приморском океанариуме

21 августа 2024, 01:19
Фото: vostokmedia.com

Зебровидные бычьи акулята появились на свет в Приморье

Сюжет
Акулы
Новое потомство появилось в Приморском океанариуме. Совсем скоро акулы порадуют посетителей организации, а пока они подрастают и питаются настоящими изысками.

В Приморском океанариуме случилось радостное событие — на свет появились восемь зебровидных бычьих акулят.

Хищные малыши провели 11 инкубационных месяцев в яйце, после чего выплыли на свет. Сейчас рыбье потомство чувствует себя хорошо и питается настоящими изысками — кальмарами и креветками.

«Приморский океанариум — первым в России смог разводить зебровидных бычьих акул в искусственных условиях. Это уже третий выводок с июня 2016 года, когда в океанариум из Тайваня приехали три самки и два самца этого вида», — отметили в telegram-канале организации.

Когда акулята подрастут, их переведут в главный корпус для знакомства с посетителями океанариума.

Фото: primocean_aquarium

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что древнейшее создание обитает в Приморском океанариуме.

Древнейшее фантастическое существо обитает в Приморском океанариуме — видео
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