Трапезы с кальмарами и креветками: сразу 8 акулят родились в Приморском океанариуме

Posted 21 августа, 01:19
Published 21 августа, 01:19
Modified 21 августа, 01:21
Updated 21 августа, 01:21
В Приморском океанариуме случилось радостное событие — на свет появились восемь зебровидных бычьих акулят.
Хищные малыши провели 11 инкубационных месяцев в яйце, после чего выплыли на свет. Сейчас рыбье потомство чувствует себя хорошо и питается настоящими изысками — кальмарами и креветками.
«Приморский океанариум — первым в России смог разводить зебровидных бычьих акул в искусственных условиях. Это уже третий выводок с июня 2016 года, когда в океанариум из Тайваня приехали три самки и два самца этого вида», — отметили в telegram-канале организации.
Когда акулята подрастут, их переведут в главный корпус для знакомства с посетителями океанариума.