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Posted 21 августа, 06:22

Published 21 августа, 06:22

Modified 21 августа, 06:24

Updated 21 августа, 06:24

Ливни с аномальным количеством осадков снова ударят по Владивостоку

Тропические ливни с аномальными осадками вернутся: предупреждение мэрии Владивостока

21 августа 2024, 06:22
Фото: 1MI

Ливни с аномальным количеством осадков снова ударят по Владивостоку

Сюжет
Безопасность
Во Владивосток вернется непогода. Уже 22 августа снова начнутся сильные дожди и ливни. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным Примгидромета, из-за воздействия бывшего тропического циклона JONGDARI, ночью 22 августа во Владивостоке ожидается дождь, иногда интенсивный, с количеством осадков до 45 мм за 12 часов и менее.

Ливни будут продолжаться во второй половине дня 22 августа и ночью 23 августа. В общей сложности за весь период дождей может выпасть 40-80 мм осадков.

Из-за непогоды во Владивостоке до 18 часов 24 августа будет действовать режим повышенной готовности. В городе создали оперативные группы, они работают круглосуточно для ликвидации возможных последствий дождей.

Также будет функционировать оперативный штаб, который руководит действиями всех служб. Жителей и посетителей города просят не ходить на пляжи и не купаться в море, а также быть очень осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.

Информацию о чрезвычайных ситуациях можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу, сообщили в мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полярный фронт и отголоски тайфуна подходят к Приморью.

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