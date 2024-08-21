Тропические ливни с аномальными осадками вернутся: предупреждение мэрии Владивостока

Posted 21 августа, 06:22
Published 21 августа, 06:22
Modified 21 августа, 06:24
Updated 21 августа, 06:24
По данным Примгидромета, из-за воздействия бывшего тропического циклона JONGDARI, ночью 22 августа во Владивостоке ожидается дождь, иногда интенсивный, с количеством осадков до 45 мм за 12 часов и менее.
Ливни будут продолжаться во второй половине дня 22 августа и ночью 23 августа. В общей сложности за весь период дождей может выпасть 40-80 мм осадков.
Из-за непогоды во Владивостоке до 18 часов 24 августа будет действовать режим повышенной готовности. В городе создали оперативные группы, они работают круглосуточно для ликвидации возможных последствий дождей.
Также будет функционировать оперативный штаб, который руководит действиями всех служб. Жителей и посетителей города просят не ходить на пляжи и не купаться в море, а также быть очень осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.
Информацию о чрезвычайных ситуациях можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу, сообщили в мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полярный фронт и отголоски тайфуна подходят к Приморью.