Ученые: Дизайн улиц влияет на устойчивость города к наводнениям

Posted 21 августа, 09:28
Published 21 августа, 09:28
Modified 21 августа, 09:30
Updated 21 августа, 09:30
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications и послужили основой для разработки инновационного метода моделирования наводнений, сообщает newkhakasiya.online. Ученые считают, что их исследования помогут в будущем в оценке колебаний рисков наводнений в городах.
Эксперты создали усовершенствованную аналитическую модель, позволяющую градостроителям более точно определять вероятность наводнений, связанных с изменениями в городской архитектуре. Они использовали методики физиков, исследующих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые вещества и сложные жидкости, чтобы выявить общие принципы, объясняющие различия в уровне рисков наводнений среди городов.
Разработанная учеными модель дает возможность прогнозировать уровень угрозы наводнений на уровне квартала. Она связывает конфигурацию городских зон, экстремальные осадки и ущерб от наводнений.
С учетом климатических изменений жителям городов в будущем придется чаще сталкиваться с наводнениями; поэтому подготовка горожан к этому и наличие эффективных защитных мер становятся очень важными.
Речь не идет о том, чтобы перестраивать города, но ученые считают, что полученные ими результаты исследования пригодятся в будущем инженерам-строителям. Это даст возможность новому поколению прогнозировать потенциальное воздействие застройки на риски наводнений.