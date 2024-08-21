Важное объявление: воздушное пространство закроют во Владивостоке — почему?

Posted 21 августа, 00:22
Published 21 августа, 00:22
Modified 21 августа, 17:37
Updated 21 августа, 17:37
По данным правительства Приморья, 31 августа 2024 года Владивостоке закроют морскую акваторию и воздушное пространство. Ограничения продлятся до 6 сентября 2024 года. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности во время Восточного экономического форума.
Со 2 сентября по 6 сентября будет запрещено плавать в заливе Петра Великого в бухте Новик, в бухтах Аякс и Парис, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом.
«В этих районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов — маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальные спасательные суда и суда для оказания экстренной медицинской помощи — по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами», — уточнили в ведомстве.
С 3 сентября по 6 сентября использовать воздушное пространство в радиусе 250 километров от центра дальневосточной столицы тоже будет запрещено.
Ограничения не коснутся самолетов и вертолетов, которые будут заниматься доставкой участников форума и обеспечением их безопасности. Также будет разрешено летать авиалайнерам, которые осуществляют международные, внутренние и регулярные рейсы. Иные случаи нужно согласовывать с ФСО России.
С 1 по 6 сентября работа в порту Владивостока тоже будет ограничена — устанавливается запрет на перевалку опасных грузов.
С 7:00 31 августа по 24:00 6 сентября приостановят дорожные, взрывоопасные и земляные работы на тех трассах, где запланирован проезд участников форума. Исключения — непредвиденные работы для устранения аварий, связанных с коммунальными услугами.
С 7:00 2 сентября по 24:00 6 сентября нельзя будет перевозить опасные грузы. Более того, транспорту массой более 5 тонн будет запрещено ездить в местах проведения форума с 7 утра до 10 вечера со 2 по 6 сентября.
С 1 сентября по 6 сентября не удастся посетить ВУЗ всем желающим. Попасть на кампус можно будет только с пропуском. Также в этот период запрещена будет охота.
«За исключением мероприятий для регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского, Хасанского округов с 1 по 6 сентября», — отметили в администрации.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на Русском острове на территории Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Организатором международного мероприятия является Фонд Росконгресс.
Форум, — главная площадка для привлечения инвесторов, — является важным событием для экономики Приморского края и России.