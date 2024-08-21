Владивостокских школьников приглашают на «Забег первых» (6+)

Posted 21 августа, 03:48
Published 21 августа, 03:48
Modified 1 сентября, 03:45
Updated 1 сентября, 03:45
Мероприятие начнётся в 11:00 на Корабельной набережной, а старт забега будет дан у подводной лодки С-56. Для участия необходимо зарегистрировать ребёнка на сайте «будьвдвижении.рф», подать заявку, пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер. Также требуется заполнить согласие на участие.
Предварительные заявки принимаются до 15:00 26 августа по электронной почте [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7994-010-57-34.
С 28 по 30 августа родители должны предоставить оригинал заявки, согласие на участие и идентификационный номер в управление физической культуры и спорта по адресу: Партизанский проспект, 13А, с 10:00 до 20:00.
Начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик отметила, что это мероприятие проводится уже третий год подряд и становится отличной возможностью для детей испытать себя и провести время с семьёй. Ожидается участие около двух тысяч человек. Кроме забега, для детей подготовлена насыщенная развлекательная программа, включающая дефиле школьной формы, мастер-классы и подвижные игры. Сюрпризом станет выступление приглашённого хедлайнера.
Активности, посвящённые Дню знаний, пройдут на центральной площади Владивостока и на улице Светланской.