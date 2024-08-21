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Posted 21 августа, 03:48

Published 21 августа, 03:48

Modified 1 сентября, 03:45

Updated 1 сентября, 03:45

Владивостокских школьников приглашают на «Забег первых» (6+)

Владивостокских школьников приглашают на «Забег первых» (6+)

21 августа 2024, 03:48
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
31 августа во Владивостоке состоится яркое спортивное событие для детей — «Забег первых» (6+). Участниками могут стать школьники в возрасте от 6 до 11 лет, которым предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров. На финише каждого участника ждёт медаль и сладкий подарок от фабрики мороженого «Урса».

Мероприятие начнётся в 11:00 на Корабельной набережной, а старт забега будет дан у подводной лодки С-56. Для участия необходимо зарегистрировать ребёнка на сайте «будьвдвижении.рф», подать заявку, пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер. Также требуется заполнить согласие на участие.

Предварительные заявки принимаются до 15:00 26 августа по электронной почте [email protected]. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7994-010-57-34.

С 28 по 30 августа родители должны предоставить оригинал заявки, согласие на участие и идентификационный номер в управление физической культуры и спорта по адресу: Партизанский проспект, 13А, с 10:00 до 20:00.

Фото: vlc.ru

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик отметила, что это мероприятие проводится уже третий год подряд и становится отличной возможностью для детей испытать себя и провести время с семьёй. Ожидается участие около двух тысяч человек. Кроме забега, для детей подготовлена насыщенная развлекательная программа, включающая дефиле школьной формы, мастер-классы и подвижные игры. Сюрпризом станет выступление приглашённого хедлайнера.

Активности, посвящённые Дню знаний, пройдут на центральной площади Владивостока и на улице Светланской.

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