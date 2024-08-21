Владивостокских школьников приглашают на «Забег первых» (6+)

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик отметила, что это мероприятие проводится уже третий год подряд и становится отличной возможностью для детей испытать себя и провести время с семьёй. Ожидается участие около двух тысяч человек. Кроме забега, для детей подготовлена насыщенная развлекательная программа, включающая дефиле школьной формы, мастер-классы и подвижные игры. Сюрпризом станет выступление приглашённого хедлайнера.