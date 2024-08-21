Во Владивостоке стартовали работы по обновлению сквера на Тобольской

Реализация данного проекта имеет важное значение для повышения качества жизни горожан. Обновленный сквер станет не только местом для отдыха и прогулок, но и центром притяжения для местных жителей разных возрастов. Современное освещение повысит безопасность территории в вечернее время, а новые малые архитектурные формы создадут комфортную среду для времяпрепровождения.