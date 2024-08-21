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Posted 21 августа, 06:08

Published 21 августа, 06:08

Modified 1 сентября, 03:45

Updated 1 сентября, 03:45

Во Владивостоке стартовали работы по обновлению сквера на Тобольской

Во Владивостоке стартовали работы по обновлению сквера на Тобольской

21 августа 2024, 06:08
Фото: vlc.ru
Сюжет
Безопасность
Администрация Владивостока приступила к благоустройству сквера на улице Тобольской. Работы проводятся в рамках программы «1000 дворов», направленной на улучшение городской среды.

На улице Тобольской во Владивостоке стартовали работы по благоустройству сквера. Этот проект является частью программы «1000 дворов», реализуемой по инициативе правительства Российской Федерации. Администрация Владивостока активно участвует в реализации данной программы, целью которой является создание комфортных условий для жителей и улучшение городской среды.

Планируемые работы

В рамках благоустройства сквера на Тобольской запланирован комплекс мероприятий:

  • Демонтаж старого покрытия и бордюров
  • Установка новых бордюров
  • Укладка нового асфальтобетонного покрытия
  • Монтаж системы освещения
  • Установка малых архитектурных форм

Особое внимание будет уделено озеленению территории. В планах — высадка деревьев и кустарников, а также обустройство газонов.

Видео: vlc.ru.

Сроки реализации

Согласно информации, предоставленной администрацией Владивостока, работы по благоустройству сквера на улице Тобольской планируется завершить до конца текущего года. Это позволит жителям района в ближайшем будущем пользоваться обновленным общественным пространством.

Значение проекта

Реализация данного проекта имеет важное значение для повышения качества жизни горожан. Обновленный сквер станет не только местом для отдыха и прогулок, но и центром притяжения для местных жителей разных возрастов. Современное освещение повысит безопасность территории в вечернее время, а новые малые архитектурные формы создадут комфортную среду для времяпрепровождения.

Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока подчеркивает важность подобных проектов для развития городской инфраструктуры. Благоустройство сквера на Тобольской — это очередной шаг в направлении улучшения облика города и повышения качества жизни его жителей.

Реализация программы «1000 дворов» во Владивостоке демонстрирует стремление городских властей к созданию современных и комфортных общественных пространств, отвечающих потребностям жителей. Обновленный сквер на улице Тобольской станет еще одним примером успешного воплощения этой инициативы в жизнь.

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