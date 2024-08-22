32°С жары и уменьшение влажности: когда ливни покинут Приморский край?

Posted 22 августа, 01:13
Published 22 августа, 01:13
Modified 22 августа, 01:15
Updated 22 августа, 01:15
Вчерашний день на большей территории Приморского края простоял без осадков, но к вечеру ситуация резко изменилась. Под влиянием приближающейся тропической депрессии на юге региона начался дождь. Максимальная температура воздуха достигала +31 °С, а на юго-западе держалась в пределах 22 — 23 °С. Минувшей ночью Приморье оказалось под воздействием двух барических образований, что привело к дождям различной интенсивности по всему региону. Тропическая депрессия, переместившаяся с Желтого моря, вызвала сильные дожди в южных и юго-восточных районах, с количеством осадков от 17 до 47 мм.
Сегодня, 22 августа, депрессия продолжит смещаться над акваторией моря в северо-восточном направлении, вызывая интенсивные дожди на побережье восточных районов. Ночью ожидается подход циклона, который принесет сильные дожди по всей территории Приморья.
Завтра, 23 августа, погодная ситуация начнет улучшаться. Циклон уйдет в сторону Сахалина, дожди в Приморье ослабеют и постепенно прекратятся. Ожидается повышение температуры воздуха до +32 °С.
Во Владивостоке вчера вечером началась морось, ночью прошел ливень, затем город накрыл туман. Температура воздуха держалась в пределах 21 — 24 °С при 100% влажности. Сегодня ожидается продолжение осадков, а завтра днем прогнозируется улучшение погоды с повышением температуры до 27 — 32 °С, а влажность уменьшится до 50 — 60%.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очень сильные дожди ожидаются в ближайшее время в Приморском крае.