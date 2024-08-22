32°С жары и уменьшение влажности: когда ливни покинут Приморский край?

Вчерашний день на большей территории Приморского края простоял без осадков, но к вечеру ситуация резко изменилась. Под влиянием приближающейся тропической депрессии на юге региона начался дождь. Максимальная температура воздуха достигала +31 °С, а на юго-западе держалась в пределах 22 — 23 °С. Минувшей ночью Приморье оказалось под воздействием двух барических образований, что привело к дождям различной интенсивности по всему региону. Тропическая депрессия, переместившаяся с Желтого моря, вызвала сильные дожди в южных и юго-восточных районах, с количеством осадков от 17 до 47 мм.