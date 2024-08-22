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Posted 22 августа, 01:13

Published 22 августа, 01:13

Modified 22 августа, 01:15

Updated 22 августа, 01:15

Улучшение погоды ожидается в Приморье

32°С жары и уменьшение влажности: когда ливни покинут Приморский край?

22 августа 2024, 01:13
Фото: 1MI

Улучшение погоды ожидается в Приморье

Сюжет
Погода
Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Приморского края. Однако, пережив очередные осадки, жители региона вновь ощутят летнее настроение погоды.

Вчерашний день на большей территории Приморского края простоял без осадков, но к вечеру ситуация резко изменилась. Под влиянием приближающейся тропической депрессии на юге региона начался дождь. Максимальная температура воздуха достигала +31 °С, а на юго-западе держалась в пределах 22 — 23 °С. Минувшей ночью Приморье оказалось под воздействием двух барических образований, что привело к дождям различной интенсивности по всему региону. Тропическая депрессия, переместившаяся с Желтого моря, вызвала сильные дожди в южных и юго-восточных районах, с количеством осадков от 17 до 47 мм.

Сегодня, 22 августа, депрессия продолжит смещаться над акваторией моря в северо-восточном направлении, вызывая интенсивные дожди на побережье восточных районов. Ночью ожидается подход циклона, который принесет сильные дожди по всей территории Приморья.

Завтра, 23 августа, погодная ситуация начнет улучшаться. Циклон уйдет в сторону Сахалина, дожди в Приморье ослабеют и постепенно прекратятся. Ожидается повышение температуры воздуха до +32 °С.

Во Владивостоке вчера вечером началась морось, ночью прошел ливень, затем город накрыл туман. Температура воздуха держалась в пределах 21 — 24 °С при 100% влажности. Сегодня ожидается продолжение осадков, а завтра днем прогнозируется улучшение погоды с повышением температуры до 27 — 32 °С, а влажность уменьшится до 50 — 60%.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очень сильные дожди ожидаются в ближайшее время в Приморском крае.

Сильные и очень сильные дожди: очередная порция воды выльется на Приморье
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