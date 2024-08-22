Аномальные осадки вновь обрушится на Владивосток — предупреждение мэрии

Posted 22 августа, 02:43
Published 22 августа, 02:43
Modified 22 августа, 02:45
Updated 22 августа, 02:45
Вечером 22 августа и ночью 23 августа во Владивостоке ожидается сильный ливень, иногда очень сильный, в городе может выпасть до 70 миллиметров осадков за 12 часов, сообщили в городской администрации.
Помимо этого, ночью 23 августа по городу ударит гроза с порывистым ветром до 15-16 м/с.
Из-за непогоды до 18 часов 24 августа в городе сохраняется режим повышенной готовности к возможным негативным последствиям погоды.
Во Владивостоке действуют специальные группы, которые будут работать круглосуточно для устранения последствий осадков.
Водителям и пешеходам необходимо быть очень внимательными и осторожными при передвижении в такую погоду.
Жителям и гостям города не рекомендуют парковать транспорт в низинах, которые может затопить во время дождя, а также возле деревьев, рекламных щитов и других конструкций.
Информацию о чрезвычайных ситуациях, связанных с погодными условиями, можно сообщить по круглосуточному номеру Единой дежурной диспетчерской службы, напомнили в мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты устраняют последствия непогоды во Владивостоке круглосуточно.