vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа, 02:43

Published 22 августа, 02:43

Modified 22 августа, 02:45

Updated 22 августа, 02:45

Об аномальных осадках предупреждает администрация Владивостока

Аномальные осадки вновь обрушится на Владивосток — предупреждение мэрии

22 августа 2024, 02:43
Фото: pxhere.com

Об аномальных осадках предупреждает администрация Владивостока

Сюжет
Погода
В ближайшие часы по Владивостоку ударят сильнейшие дожди. Городская администрация предупреждает жителей о возможной опасности.

Вечером 22 августа и ночью 23 августа во Владивостоке ожидается сильный ливень, иногда очень сильный, в городе может выпасть до 70 миллиметров осадков за 12 часов, сообщили в городской администрации.

Помимо этого, ночью 23 августа по городу ударит гроза с порывистым ветром до 15-16 м/с.

Из-за непогоды до 18 часов 24 августа в городе сохраняется режим повышенной готовности к возможным негативным последствиям погоды.

Во Владивостоке действуют специальные группы, которые будут работать круглосуточно для устранения последствий осадков.

Водителям и пешеходам необходимо быть очень внимательными и осторожными при передвижении в такую погоду.

Жителям и гостям города не рекомендуют парковать транспорт в низинах, которые может затопить во время дождя, а также возле деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Информацию о чрезвычайных ситуациях, связанных с погодными условиями, можно сообщить по круглосуточному номеру Единой дежурной диспетчерской службы, напомнили в мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты устраняют последствия непогоды во Владивостоке круглосуточно.

Городские службы на готове: бороться с непогодой во Владивостоке будут даже ночью
Узнать подробнее
Читайте также:
Обрушилась непогода: режим повышенной готовности объявлен во ВладивостокеВозможны подтопления: сильные порывы ветра и жуткие ливни ожидаются в ПриморьеЛивни и новое штормовое предупреждение: что ждет Приморье?
#Новости#Общество#Погода#Безопасность#Владивосток#Ливень#Дождь#Мэрия#Подтопление#Автомобилисты#Гроза#Ветер#Телефон доверия#Приморский край#Осадки#Специалисты#Бригады#Пешеходы#Аварийные ситуации#Чат-бот
Подпишитесь
Популярное