Антон Волошко: «Сухой порт» откроет новые возможности для экономики Приморского края

Posted 22 августа, 05:04
Published 22 августа, 05:04
Modified 22 августа, 22:35
Updated 22 августа, 22:35
«Инициаторы проекта „Сухой порт“ оказались на гребне волны, приступив к реализации своей беспрецедентной по масштабам задумки больше десяти лет назад. Сейчас, когда инвестор делает значимый шаг в развитии транспортно-логистического комплекса — завершает первый этап реконструкции станции Угольная, мы видим огромные перспективы не просто для частного бизнеса. Это действенный инструмент повышения роли Приморского края в экспортно-импортном обороте России и реальный способ избавить железнодорожную и морскую инфраструктуру Дальнего Востока от „контейнерных коллапсов“», — говорит он.
Также спикер краевого парламента подчеркивает, что данный проект первый за современную историю края, когда бизнес берёт на себя «расшивку» крупного транспортного узла и делает это так быстро, как никто ранее. Напомним, что апгрейд Угольной в ближайшее время позволит обрабатывать до 2,4 млн тонн грузов ежегодно. А после второго этапа её реконструкции эти цифры вырастут в полтора раза.
«Думаю, что это — впечатляющий результат для „Сухого порта“. Мы гордимся, что такой мощный проект растёт, давая новые рабочие места жителям Приморья и обеспечивая солидные налоговые поступления в краевой бюджет. Ведь делается он силами местного, приморского бизнеса, идущего вперёд вместе с нашим краем», — говорит председатель ЗСПК.
Важно отметить, что в обновление станции Угольная планируется вложить около 2,5 млрд. рублей. Реконструкция положительно повлияет на инфраструктуру РЖД и улучшит логистику в Приморье.
Отметим, что в данный момент, в Артемовском округе Приморья завершается первый этап реконструкции железнодорожной станции Угловая и создания мультимодального складского комплекса. После окончания работ станция и транспортно-логистический центр «Сухой порт» смогут обрабатывать до 200 тыс. TEU (2,4 млн т) экспортно-импортных грузов в год.