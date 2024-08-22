Антон Волошко: «Сухой порт» откроет новые возможности для экономики Приморского края

«Инициаторы проекта „Сухой порт“ оказались на гребне волны, приступив к реализации своей беспрецедентной по масштабам задумки больше десяти лет назад. Сейчас, когда инвестор делает значимый шаг в развитии транспортно-логистического комплекса — завершает первый этап реконструкции станции Угольная, мы видим огромные перспективы не просто для частного бизнеса. Это действенный инструмент повышения роли Приморского края в экспортно-импортном обороте России и реальный способ избавить железнодорожную и морскую инфраструктуру Дальнего Востока от „контейнерных коллапсов“», — говорит он.