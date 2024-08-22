Дмитрий Заплутаев: Будет комфортным город, будет больше многодетных семей

В тоже время, состояние учреждений далеко от идеала, для приведения их в порядок требуется значительные вложения. Справедливы упрёки родителей к детской медицине и медицине в целом. Необходимо благоустройство дворов, общественных пространств и парков. Далёк от разрешения жилищный вопрос. А это всё то, что важно, чтобы многодетных семей становилось всё больше, чтобы меньше уезжало из города молодёжи.