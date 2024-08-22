Дмитрий Заплутаев: Будет комфортным город, будет больше многодетных семей

Posted 22 августа, 00:17
Published 22 августа, 00:17
Modified 22 августа, 00:19
Updated 22 августа, 00:19
С инициативой проведения Форума родилась у Дмитрия Заплутаева, руководителя рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан, который сам является многодетным отцом и воспитывает троих детей.
Сегодня в России растёт число многодетных семей, становится их больше и в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас в городе 3105 многодетных семей, в которых воспитывается 10444 детей.
Участники встречи были единодушны — от увеличения количества многодетных семей в буквальном смысле зависит будущее нашей страны и Комсомольска-на-Амуре. При этом подчёркивалось, что важно не только рожать детей, но и заниматься их духовно-нравственным, патриотическим и трудовым воспитанием.
С этим солидарен и Дмитрий Заплутаев. Он отметил, что задача органов власти формировать комфортные условия для многодетных семей, чтобы их становилось больше и создавать условия для реализации талантов детей.
По его мнению, в Комсомольске действует качественная система образования, для детей и подростков работают спортивные и культурные учреждения. Уже много лет реализуется программа обеспечения жильём молодых семей, где в приоритете многодетные.
В тоже время, состояние учреждений далеко от идеала, для приведения их в порядок требуется значительные вложения. Справедливы упрёки родителей к детской медицине и медицине в целом. Необходимо благоустройство дворов, общественных пространств и парков. Далёк от разрешения жилищный вопрос. А это всё то, что важно, чтобы многодетных семей становилось всё больше, чтобы меньше уезжало из города молодёжи.
«Мои многочисленные встречи с жителями города, с руководителями предприятий показывают, что в городе формируется консенсус по объединению усилий всего городского сообщества для перезагрузки города и создания в нём комфортных условий для жизни. Сможем сделать это, будет больше многодетных семей, и меньше комсомольчан будет уезжать» — сказал Дмитрий Заплутаев.
Все прозвучавшие на форуме предложения будут включены в программу развития Комсомольска-на-Амуре.