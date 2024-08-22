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Posted 22 августа, 00:17

Published 22 августа, 00:17

Modified 22 августа, 00:19

Updated 22 августа, 00:19

Дмитрий Заплутаев: Будет комфортным город, будет больше многодетных семей

Дмитрий Заплутаев: Будет комфортным город, будет больше многодетных семей

22 августа 2024, 00:17
Фото: предоставлено организаторами
Сюжет
Медицина
21 августа в стенах Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета собрались многодетные родители, представители социальных служб и муниципалитета для того, чтобы совместно обсудить проблемы, выработать пути их решения, обменяться опытом, получить консультации специалистов.

С инициативой проведения Форума родилась у Дмитрия Заплутаева, руководителя рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан, который сам является многодетным отцом и воспитывает троих детей.

Сегодня в России растёт число многодетных семей, становится их больше и в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас в городе 3105 многодетных семей, в которых воспитывается 10444 детей.

Фото: предоставлено организаторами

Участники встречи были единодушны — от увеличения количества многодетных семей в буквальном смысле зависит будущее нашей страны и Комсомольска-на-Амуре. При этом подчёркивалось, что важно не только рожать детей, но и заниматься их духовно-нравственным, патриотическим и трудовым воспитанием.

С этим солидарен и Дмитрий Заплутаев. Он отметил, что задача органов власти формировать комфортные условия для многодетных семей, чтобы их становилось больше и создавать условия для реализации талантов детей.

По его мнению, в Комсомольске действует качественная система образования, для детей и подростков работают спортивные и культурные учреждения. Уже много лет реализуется программа обеспечения жильём молодых семей, где в приоритете многодетные.

Фото: предоставлено организаторами

В тоже время, состояние учреждений далеко от идеала, для приведения их в порядок требуется значительные вложения. Справедливы упрёки родителей к детской медицине и медицине в целом. Необходимо благоустройство дворов, общественных пространств и парков. Далёк от разрешения жилищный вопрос. А это всё то, что важно, чтобы многодетных семей становилось всё больше, чтобы меньше уезжало из города молодёжи.

«Мои многочисленные встречи с жителями города, с руководителями предприятий показывают, что в городе формируется консенсус по объединению усилий всего городского сообщества для перезагрузки города и создания в нём комфортных условий для жизни. Сможем сделать это, будет больше многодетных семей, и меньше комсомольчан будет уезжать» — сказал Дмитрий Заплутаев.
Фото: предоставлено организаторами

Все прозвучавшие на форуме предложения будут включены в программу развития Комсомольска-на-Амуре.

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#Общество#Спорт#Культура#Комсомольск-на-Амуре#Владивосток#Образование#Медицина#Благоустройство#Многодетные семьи#Форум#Приморский край
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