Есть вопросы: золотодобытчик из Амурской области губит природу?

Юрий Привалов начал свою политическую карьеру в Приморье, став депутатом Заксобрания в 2002 году. Позже в 2009 году он возглавил министерство природных ресурсов Амурской области. Хотя его должность позже была сокращена, Привалов вернулся на пост министра в 2015 году по просьбе губернатора Приамурья Александра Козлова. Ему поручили наладить систему лицензирования добывающих компаний и взаимодействовать с крупными инвесторами.