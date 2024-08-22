Есть вопросы: золотодобытчик из Амурской области губит природу?

Posted 22 августа, 05:51
Published 22 августа, 05:51
Modified 22 августа, 05:53
Updated 22 августа, 05:53
Юрий Привалов, известный в Приморье как экс-депутат и бывший министр природных ресурсов Амурской области, вновь попал в поле зрения общественности. В этот раз причиной стала его деятельность в золотодобывающем секторе, где его компании, по данным экологических проверок и судов, нанесли значительный ущерб лесам и рекам региона.
В последнее время в Амурской области журналисты все чаще вспоминают бывшего депутата Заксобрания Приморья и экс-министра природных ресурсов региона Юрия Привалова, который вышел на пенсию и теперь владеет золотодобывающими компаниями. Региональные СМИ сообщают, что к его компаниям накопился ряд вопросов экологического характера.
Юрий Привалов начал свою политическую карьеру в Приморье, став депутатом Заксобрания в 2002 году. Позже в 2009 году он возглавил министерство природных ресурсов Амурской области. Хотя его должность позже была сокращена, Привалов вернулся на пост министра в 2015 году по просьбе губернатора Приамурья Александра Козлова. Ему поручили наладить систему лицензирования добывающих компаний и взаимодействовать с крупными инвесторами.
За два последующих года его ведомство выдало свыше тысячи лицензий на добычу полезных ископаемых, особенно в руслах рек Зея и Селимжа. Когда Привалов ушел в отставку в 2017 году, он быстро нашел себе место в золотодобывающем бизнесе и вскоре стал владельцем компаний, занимающихся разработкой месторождений драгоценных металлов.
Сегодня Привалов контролирует несколько золотодобывающих компаний, включая ООО «Горняк», ООО «Голдор» и ООО «Кивили». Однако деятельность одной из этих компаний вызывает все большее недовольство природоохранных органов. Только в арбитражных судах на «Горняк» заведено множество дел, многие из которых связаны с нарушениями в сфере охраны окружающей среды.
В 2020 году стало известно, что ООО «Горняк» вырубило леса на площади более 81 гектара. Вдобавок к этому, в 2023 году суд подтвердил загрязнение компании ручья Спиридоновский, который впадает в реку Селемджа. Вода ниже зоны горных работ оказалась серьезно загрязнена.
Проблемы не ограничиваются только этим случаем. При осмотрах объектов «Горняка» специалисты фиксировали факты незаконной добычи золота с использованием тяжелой техники и гидротехнических сооружений, что также наносило ущерб водоемам региона.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в «новых медиа» уже собралось достаточно большое количество сообщений о деятельности бывшего высокопоставленного чиновника. Анонимные наблюдатели считают, что бывший министр природных ресурсов Амурской области Юрий Привалов, для человека, десятилетиями «пылившегося» на госслужбе, вышел на пенсию действительно достойно.