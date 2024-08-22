Хор «Мальчиши» из Владивостока принял участие в записи гимна ко Дню флага — видео

Posted 22 августа, 10:07
Published 22 августа, 10:07
Modified 1 сентября, 03:47
Updated 1 сентября, 03:47
Приморские исполнители приняли участие в записи видеоролика, посвященного Дню государственного флага России, где гимн страны исполняют люди из разных уголков нашей необъятной Родины.
Проект «Музыка Вместе» объединил исполнителей со всей России для создания уникального видеоролика, в котором гимн страны звучит в исполнении представителей различных регионов. Особую роль в этом музыкальном произведении сыграли юные таланты из Приморского края.
Образцовый детский хор «Мальчиши» при Детской школе искусств № 6 города Владивостока внес свой вклад в это патриотическое музыкальное полотно. Коллектив, известный своими выдающимися достижениями, в том числе участием в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи в составе сводного хора, продемонстрировал свое мастерство и в этом проекте.
Елизавета Кулешова из Находки также приняла участие в записи видеоролика, представляя Приморский край наряду с хором «Мальчиши». Юная исполнительница показала, что талантливые дети есть не только в краевом центре, но и в других городах региона.
Детская школа искусств № 6, расположенная во Владивостоке на Второй Речке, может по праву гордиться своими воспитанниками. Хор «Мальчиши», являющийся одним из ведущих коллективов школы, в очередной раз подтвердил свой высокий уровень, приняв участие в проекте федерального масштаба.
Видеоролик, созданный в рамках проекта «Музыка Вместе», доступен для просмотра на официальном сайте проекта. В нем можно увидеть и услышать, как представители разных регионов России, в том числе и приморские исполнители, объединились в едином патриотическом порыве, исполняя гимн своей страны.
Участие приморских исполнителей в проекте «Музыка Вместе» не только демонстрирует высокий уровень музыкального образования в регионе, но и подчеркивает важность патриотического воспитания молодежи через искусство. Это событие, несомненно, станет важной вехой в культурной жизни Приморского края и послужит вдохновением для других юных талантов региона.