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Posted 22 августа, 10:48

Published 22 августа, 10:48

Modified 22 августа, 11:07

Updated 22 августа, 11:07

Как воробьи над поверхностью летают: жители Приморья встретили тропических рыб

Как воробьи над поверхностью летают: жители Приморья встретили тропических рыб

22 августа 2024, 10:48
Фото: pxhere.com
Сюжет
Море
Удивительные тропические рыбы заплыли в воды Японского моря у побережья Приморья. Многие жители края видели их впервые в жизни. Есть предположение, что они могли приплыть со стороны Японии.

Удивительные тропические рыбы заплыли из южных вод в бухты у берегов Приморья. Синехвостые летучие рыбы с длинными размашистыми плавниками, похожими на крылья птиц, плавали по соседству с отдыхающими на пляжах на юге края. Их фотографии и видео с ними, плавающими в приморских водах, появились в сети.

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Жители Приморья обсуждают синехвостых гостий в новых медиа:

«В Южно-Морском их видели. Как воробьи над поверхностью летают»;
«В Ливадии одна на берег выбросилась, мы еще удивились, думали, откуда взялась, а оказалось, их множество»;
«Красавицы, никогда бы не подумала, что у нас в крае можно увидеть летучих рыб»;
«А мне дедушка моряк рассказывал, что на юге таких много. Даже не надеялся вживую увидеть, а они к нам в край приплыли».

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном морском существе, которое увидели на побережье в Приморье.

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