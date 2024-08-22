Как воробьи над поверхностью летают: жители Приморья встретили тропических рыб

Удивительные тропические рыбы заплыли из южных вод в бухты у берегов Приморья. Синехвостые летучие рыбы с длинными размашистыми плавниками, похожими на крылья птиц, плавали по соседству с отдыхающими на пляжах на юге края. Их фотографии и видео с ними, плавающими в приморских водах, появились в сети.