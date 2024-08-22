Как воробьи над поверхностью летают: жители Приморья встретили тропических рыб

Posted 22 августа, 10:48
Published 22 августа, 10:48
Modified 22 августа, 11:07
Updated 22 августа, 11:07
Удивительные тропические рыбы заплыли из южных вод в бухты у берегов Приморья. Синехвостые летучие рыбы с длинными размашистыми плавниками, похожими на крылья птиц, плавали по соседству с отдыхающими на пляжах на юге края. Их фотографии и видео с ними, плавающими в приморских водах, появились в сети.
Жители Приморья обсуждают синехвостых гостий в новых медиа:
«В Южно-Морском их видели. Как воробьи над поверхностью летают»;
«В Ливадии одна на берег выбросилась, мы еще удивились, думали, откуда взялась, а оказалось, их множество»;
«Красавицы, никогда бы не подумала, что у нас в крае можно увидеть летучих рыб»;
«А мне дедушка моряк рассказывал, что на юге таких много. Даже не надеялся вживую увидеть, а они к нам в край приплыли».
Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном морском существе, которое увидели на побережье в Приморье.