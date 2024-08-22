vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа, 11:15

Published 22 августа, 11:15

Modified 22 августа, 11:17

Updated 22 августа, 11:17

Картина дня в Приморье: редкие морские гады, аномальные осадки и новый шторм

Картина дня в Приморье: редкие морские гады, аномальные осадки и новый шторм

22 августа 2024, 11:15
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Редчайших морских животных заметили в Приморье

Удивительного морского гада достали из кучи водорослей на пляже в Приморье. Такого не видели даже бывалые рыбаки и туристы.

Кроме этого в воды края зашли южные рыбы. Удивительных морских существ видели на пляже Ливадии.

Невиданное чудище нашли на пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
Такого еще не было: удивительные тропические рыбы приплыли в Приморье — фото
Узнать подробнее
Как воробьи над поверхностью летают: жители Приморья встретили тропических рыб
Узнать подробнее

Аномальные осадки снова прольются на Приморье

В ближайшие часы по Владивостоку ударят сильнейшие дожди. Городская администрация предупреждает жителей о возможной опасности.

Аномальные осадки вновь обрушится на Владивосток — предупреждение мэрии
Узнать подробнее

Новый тропический шторм идет в сторону Приморья

Полярный фронт, переросший в мощный циклон, принесет интенсивные осадки в Приморский край. Более того, непогода поштормит море в регионе.

Тропический шторм движется с юга Тихого океана в сторону Приморья. К концу месяца он выйдет в Японское море. Как новый шторм повлияет на Приморский край?

Шторм на море и усиление ветра: что принесет очередной циклон в Приморье?
Узнать подробнее
Новый тропический шторм идет в сторону Японского моря: дойдёт ли до Приморья?
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: оконный стрелок, спасение утопающих, ливни и 1 сентябряКартина дня в Приморье: новый тайфун, город против ливня и спасение котенкаКартина дня в Приморье: штормовое, рухнувший мост, спасенный малыш и жуткие ливни
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное