Картина дня в Приморье: редкие морские гады, аномальные осадки и новый шторм

Posted 22 августа, 11:15
Published 22 августа, 11:15
Modified 22 августа, 11:17
Updated 22 августа, 11:17
Редчайших морских животных заметили в Приморье
Удивительного морского гада достали из кучи водорослей на пляже в Приморье. Такого не видели даже бывалые рыбаки и туристы.
Кроме этого в воды края зашли южные рыбы. Удивительных морских существ видели на пляже Ливадии.
Аномальные осадки снова прольются на Приморье
В ближайшие часы по Владивостоку ударят сильнейшие дожди. Городская администрация предупреждает жителей о возможной опасности.
Новый тропический шторм идет в сторону Приморья
Полярный фронт, переросший в мощный циклон, принесет интенсивные осадки в Приморский край. Более того, непогода поштормит море в регионе.
Тропический шторм движется с юга Тихого океана в сторону Приморья. К концу месяца он выйдет в Японское море. Как новый шторм повлияет на Приморский край?