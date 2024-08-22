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Posted 22 августа, 00:09

Published 22 августа, 00:09

Modified 1 сентября, 03:46

Updated 1 сентября, 03:46

Константин Шестаков: «Системную работу по очистке рек продолжим и усилим» — видео

22 августа 2024, 00:09

Во Владивостоке начали масштабную очистку рек для предотвращения наводнений

Сюжет
Благоустройство
Администрация Владивостока приступила к реализации комплексной программы по очистке и углублению городских рек. Эти меры направлены на предотвращение затоплений во время сильных ливней, которые регулярно беспокоят жителей города.

Глава Владивостока Константин Шестаков совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провели инспекцию водных объектов города, которые в прошлом становились причиной подтоплений. По словам мэра, в этом году впервые за долгое время началась масштабная работа по расчистке рек и их дноуглублению.

Первые результаты

Река Песчанка

На данный момент работы ведутся на реке Песчанке, где уже очищено более 3 километров русла. Результаты не заставили себя ждать: во время недавнего циклона река не вышла из берегов, и затоплений в прилегающих районах не наблюдалось.

Вторая Речка

Аналогичная ситуация наблюдается и с ливневым каналом, в который заведена Вторая Речка. Здесь были проведены работы по расчистке и углублению участка от проспекта 100-летия Владивостока до Амурского залива.

Планы на будущее

Константин Шестаков подчеркнул, что работа по очистке рек Владивостока будет продолжена и усилена. В ближайшее время планируется начать работы на реке Объяснения, на участке от Золотого Рога до района Фадеева. Здесь будут проведены следующие мероприятия:

  • Очистка русла
  • Удаление наносов
  • Укрепление откосов
  • Углубление и спрямление реки

Важно отметить, что эти мероприятия получили поддержку губернатора Приморья Олега Кожемяко, который поручил выделить городу необходимую технику для проведения работ.

Системный подход

Мэр Владивостока особо подчеркнул, что нынешние работы по очистке рек отличаются системным подходом, чего, к сожалению, не наблюдалось в течение длительного времени. Константин Шестаков заявил:

«Впереди у нас ещё много работы в этом направлении, но она уже началась и осуществляется системно».

Администрация Владивостока демонстрирует серьезный подход к решению проблемы подтоплений, которая долгое время беспокоила жителей города. Благодаря инициативе Константина Шестакова и поддержке губернатора, город получил возможность провести необходимые работы по очистке и углублению рек, что уже приносит первые положительные результаты.

Жители Владивостока могут рассчитывать на то, что в будущем ситуация с подтоплениями во время сильных ливней значительно улучшится благодаря своевременным и эффективным мерам, предпринимаемым городской администрацией под руководством Константина Шестакова.

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