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Posted 22 августа, 00:09

Published 22 августа, 00:09

Modified 1 сентября, 03:46

Updated 1 сентября, 03:46

Во Владивостоке начали масштабную очистку рек для предотвращения наводнений

Константин Шестаков: «Системную работу по очистке рек продолжим и усилим» — видео

22 августа 2024, 00:09
Фото: shestakovblog

Во Владивостоке начали масштабную очистку рек для предотвращения наводнений

Сюжет
Благоустройство
Администрация Владивостока приступила к реализации комплексной программы по очистке и углублению городских рек. Эти меры направлены на предотвращение затоплений во время сильных ливней, которые регулярно беспокоят жителей города.

Глава Владивостока Константин Шестаков совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провели инспекцию водных объектов города, которые в прошлом становились причиной подтоплений. По словам мэра, в этом году впервые за долгое время началась масштабная работа по расчистке рек и их дноуглублению.

Фото: vlc.ru

Первые результаты

Река Песчанка

На данный момент работы ведутся на реке Песчанке, где уже очищено более 3 километров русла. Результаты не заставили себя ждать: во время недавнего циклона река не вышла из берегов, и затоплений в прилегающих районах не наблюдалось.

Вторая Речка

Аналогичная ситуация наблюдается и с ливневым каналом, в который заведена Вторая Речка. Здесь были проведены работы по расчистке и углублению участка от проспекта 100-летия Владивостока до Амурского залива.

Фото: vlc.ru

Планы на будущее

Константин Шестаков подчеркнул, что работа по очистке рек Владивостока будет продолжена и усилена. В ближайшее время планируется начать работы на реке Объяснения, на участке от Золотого Рога до района Фадеева. Здесь будут проведены следующие мероприятия:

  • Очистка русла
  • Удаление наносов
  • Укрепление откосов
  • Углубление и спрямление реки

Важно отметить, что эти мероприятия получили поддержку губернатора Приморья Олега Кожемяко, который поручил выделить городу необходимую технику для проведения работ.

Фото: vlc.ru

Системный подход

Мэр Владивостока особо подчеркнул, что нынешние работы по очистке рек отличаются системным подходом, чего, к сожалению, не наблюдалось в течение длительного времени. Константин Шестаков заявил:

«Впереди у нас ещё много работы в этом направлении, но она уже началась и осуществляется системно».

Администрация Владивостока демонстрирует серьезный подход к решению проблемы подтоплений, которая долгое время беспокоила жителей города. Благодаря инициативе Константина Шестакова и поддержке губернатора, город получил возможность провести необходимые работы по очистке и углублению рек, что уже приносит первые положительные результаты.

Видео: shestakovblog.

Жители Владивостока могут рассчитывать на то, что в будущем ситуация с подтоплениями во время сильных ливней значительно улучшится благодаря своевременным и эффективным мерам, предпринимаемым городской администрацией под руководством Константина Шестакова.

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