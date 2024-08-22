Легендарный пляж приводят в порядок после шторма в Приморье — фото

На одном из главных пляжей Владивостока ликвидируют последствия непогоды. Отдыхающие заметили на пляже Шаморы ветки и мусор, и уже через несколько часов там приступили к уборке. Работы ведут сотрудники подрядной организации, которая должна следить за порядком на легендарном пляже.