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Posted 22 августа, 08:51

Published 22 августа, 08:51

Modified 22 августа, 08:53

Updated 22 августа, 08:53

Легендарный пляж приводят в порядок после шторма в Приморье — фото

Легендарный пляж приводят в порядок после шторма в Приморье — фото

22 августа 2024, 08:51
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Непогода
На Шаморовском пляже во Владивостоке начали убирать последствия непогоды. Шторм принес туда ветки деревьев и бытовой мусор, уже скоро все это уберут с песка.

На одном из главных пляжей Владивостока ликвидируют последствия непогоды. Отдыхающие заметили на пляже Шаморы ветки и мусор, и уже через несколько часов там приступили к уборке. Работы ведут сотрудники подрядной организации, которая должна следить за порядком на легендарном пляже.

Фото: vostokmedia.com

По словам очевидцев, берег преображается на глазах: рабочие убирают ветки и мусор, который нанесло сильным ветром и потоками воды. Пройдёт ещё несколько часов и пляж будет не узнать: он станет напоминать лучшие курорты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье ликвидируют последствия непогоды.

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