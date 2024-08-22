Легендарный пляж приводят в порядок после шторма в Приморье — фото

Posted 22 августа, 08:51
Published 22 августа, 08:51
Modified 22 августа, 08:53
Updated 22 августа, 08:53
На одном из главных пляжей Владивостока ликвидируют последствия непогоды. Отдыхающие заметили на пляже Шаморы ветки и мусор, и уже через несколько часов там приступили к уборке. Работы ведут сотрудники подрядной организации, которая должна следить за порядком на легендарном пляже.
По словам очевидцев, берег преображается на глазах: рабочие убирают ветки и мусор, который нанесло сильным ветром и потоками воды. Пройдёт ещё несколько часов и пляж будет не узнать: он станет напоминать лучшие курорты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье ликвидируют последствия непогоды.