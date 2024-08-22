На Ставрополье в финале конкурса «КАРДО» участвует молодежь из 47 стран мира

В финале премии «КАРДО» в этом году на Ставрополье участвует 2,5 тысячи молодых людей из 47 стран — спортсменов, музыкантов и художников. В первый раз в гранд-финале «КАРДО» участвуют конкурсанты из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. Лишь за один год количество государств — участников конкурса выросло почти в два раза.