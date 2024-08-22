На Ставрополье в финале конкурса «КАРДО» участвует молодежь из 47 стран мира

Posted 22 августа, 19:38
Published 22 августа, 19:38
Modified 22 августа, 20:02
Updated 22 августа, 20:02
Конкурс «КАРДО» является детищем президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России». Проект был запущен семь лет назад в Ставропольском крае и получил известность во всем мире, объединив вокруг России молодых представителей уличной культуры из разных государств, сообщает newstracker.ru.
В финале премии «КАРДО» в этом году на Ставрополье участвует 2,5 тысячи молодых людей из 47 стран — спортсменов, музыкантов и художников. В первый раз в гранд-финале «КАРДО» участвуют конкурсанты из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. Лишь за один год количество государств — участников конкурса выросло почти в два раза.
В приветственной речи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова прозвучала мысль о том, что нашу страну невозможно «отменить». Российская Федерация стала объединяющей платформой для мыслящей молодежи из разных частей света, невзирая на санкции США и стран Запада и попытки изолировать ее от остального мира.
«Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну. Что через вас ваши родные, друзья, все ваши соотечественники узнают Россию такой, какая она есть», — подчеркнул глава региона.
Он заявил, что спорт и творчество объединяют, помогая людям находить единомышленников. По его словам, Ставропольский край является одним из ведущих российских патриотических центров и масштабной площадкой для работы с детской и молодежной аудиторией. Молодежные проекты получают здесь всестороннюю поддержку с привлечением средств бюджетов всех уровней, реализуются краевые государственные программы.
«Мы за то, чтобы молодёжь находила себя в спорте, творчестве, науке. И „КАРДО“ этому запросу отвечает. Такие проекты всегда будут находить у нас поддержку», — резюмировал губернатор края.
За семь месяцев конкурса «КАРДО» его участники преодолели множество испытаний: отборочные туры, состязания, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. Ставропольский край объединил лучших мастеров уличной культуры, из которых за три конкурсных дня выберут победителей в 11 номинациях. Молодые люди будут состязаться в хип-хопе, брейкинге, паркуре, воркауте, трикинге, граффити, скейтбординге и диджеинге. Кроме того, в рамках события пройдут образовательные мероприятия. Конкурс завершится церемонией награждения в воскресенье, 25 августа.