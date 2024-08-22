Не ищут легких путей: мопедисты осваивают надземные сооружения во Владивостоке — фото

Девушка заметила, что двое парней припарковали свои скутеры прямо на надземном переходе. Вероятно, молодые люди, используя пандусы, подняли «коней». Очевидица негодует, зачем мопедисты выбрали нелегкий путь? То ли насладиться красивым видом забрались, то ли развернуться таким образом решили.