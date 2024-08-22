Не ищут легких путей: мопедисты осваивают надземные сооружения во Владивостоке — фото

Posted 22 августа, 10:07
Published 22 августа, 10:07
Modified 22 августа, 10:12
Updated 22 августа, 10:12
Водители мопедов довольно часто становятся объектами критики на дорогах. Но, оказывается, двухколесный транспорт иногда разочаровывает и пешеходов краевой столице.
Девушка заметила, что двое парней припарковали свои скутеры прямо на надземном переходе. Вероятно, молодые люди, используя пандусы, подняли «коней». Очевидица негодует, зачем мопедисты выбрали нелегкий путь? То ли насладиться красивым видом забрались, то ли развернуться таким образом решили.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в парке Минного городка прошел профилактический рейд, направленный на работу с несовершеннолетними мопедистами.