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Posted 22 августа, 10:07

Published 22 августа, 10:07

Modified 22 августа, 10:12

Updated 22 августа, 10:12

Подростки на мопедах замечены на надземных переходах в Приморском крае

Не ищут легких путей: мопедисты осваивают надземные сооружения во Владивостоке — фото

22 августа 2024, 10:07
Фото: 1MI

Подростки на мопедах замечены на надземных переходах в Приморском крае

Сюжет
Дорожное движение
Во Владивостоке парни на скутерах нередко вызывают недовольство у автомобилистов. Однако сегодня мопедисты озадачили некоторых пешеходов в дальневосточной столице.

Водители мопедов довольно часто становятся объектами критики на дорогах. Но, оказывается, двухколесный транспорт иногда разочаровывает и пешеходов краевой столице.

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Девушка заметила, что двое парней припарковали свои скутеры прямо на надземном переходе. Вероятно, молодые люди, используя пандусы, подняли «коней». Очевидица негодует, зачем мопедисты выбрали нелегкий путь? То ли насладиться красивым видом забрались, то ли развернуться таким образом решили.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в парке Минного городка прошел профилактический рейд, направленный на работу с несовершеннолетними мопедистами.

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#Общество#Владивосток#Транспорт#Дорожное движение#Критика#Приморский край#Парковка#Пешеходы
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