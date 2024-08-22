Невиданное чудище нашли на пляже в Приморье — фото

Posted 22 августа, 05:52
Published 22 августа, 05:52
Modified 22 августа, 05:54
Updated 22 августа, 05:54
Жуткого морского гада нашёл в залежах водорослей лесник из Приморья. Странное создание пряталось в большой куче морской травы на пляже. Пройти мимо было невозможно — таких зверей увидишь далеко не каждый день.
Выяснилось, что поразительный трусишка — краб-совконожка. Они живут на мелководье у берега и встречаются крайне редко. Собратьев крабика её видели уже 20 лет. Говорят, что до этого их находили в Приморье лишь дважды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о голодной акуле, которая напугала рыбаков в Приморье.