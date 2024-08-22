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Posted 22 августа, 05:52

Published 22 августа, 05:52

Modified 22 августа, 05:54

Updated 22 августа, 05:54

Рогатого краба нашли на пляже в Приморском крае

Невиданное чудище нашли на пляже в Приморье — фото

22 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI

Рогатого краба нашли на пляже в Приморском крае

Сюжет
Море
Удивительного морского гада достали из кучи водорослей на пляже в Приморье. Такого не видели даже бывалые рыбаки и туристы.

Жуткого морского гада нашёл в залежах водорослей лесник из Приморья. Странное создание пряталось в большой куче морской травы на пляже. Пройти мимо было невозможно — таких зверей увидишь далеко не каждый день.

Фото: novosti_vdk

Выяснилось, что поразительный трусишка — краб-совконожка. Они живут на мелководье у берега и встречаются крайне редко. Собратьев крабика её видели уже 20 лет. Говорят, что до этого их находили в Приморье лишь дважды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о голодной акуле, которая напугала рыбаков в Приморье.

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