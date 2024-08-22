Новые парки и набережную в Артеме осмотрели Олег Кожемяко и Вячеслав Квон

Posted 22 августа, 05:03
Published 22 августа, 05:03
Modified 22 августа, 05:05
Updated 22 августа, 05:05
В Артеме уделяют большое внимание благоустройству общественных пространств.
Работы по созданию новой пешеходной зоны на участке от Ульяновской до Чапаева в центре города почти завершены. Жители Артема полюбили бульвар за его удобство: взрослым здесь можно заниматься спортом, дети могут играть на специальных площадках, есть место для выгула собак, днем от солнца спасают деревья, а вечером включается освещение.
На набережной на Кирова и Фрунзе специалисты укрепили берег вокруг мемориала «Вечный огонь». Там создали новые пешеходные дорожки, зоны отдыха, установили освещение и высадили еще больше зелени.
Такие места становятся всё более популярными среди горожан, которые приезжают сюда погулять со своими детьми или просто посидеть в тишине и насладиться свежим воздухом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме сдали новый детский сад для сотен малышей.