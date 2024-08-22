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Posted 22 августа, 05:03

Published 22 августа, 05:03

Modified 22 августа, 05:05

Updated 22 августа, 05:05

Глава Артема и губернатор Приморья посетили новые благоустроенные парки и скверы

Новые парки и набережную в Артеме осмотрели Олег Кожемяко и Вячеслав Квон

22 августа 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney

Глава Артема и губернатор Приморья посетили новые благоустроенные парки и скверы

Сюжет
Набережная
В центре Артема создали новые пешеходные зоны, детские площадки и места для отдыха горожан. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Вячеслав Квон осмотрели благоустроенные парки и набережную.

В Артеме уделяют большое внимание благоустройству общественных пространств.

Работы по созданию новой пешеходной зоны на участке от Ульяновской до Чапаева в центре города почти завершены. Жители Артема полюбили бульвар за его удобство: взрослым здесь можно заниматься спортом, дети могут играть на специальных площадках, есть место для выгула собак, днем от солнца спасают деревья, а вечером включается освещение.

Видео: kozhemiakoofficial.

На набережной на Кирова и Фрунзе специалисты укрепили берег вокруг мемориала «Вечный огонь». Там создали новые пешеходные дорожки, зоны отдыха, установили освещение и высадили еще больше зелени.

Такие места становятся всё более популярными среди горожан, которые приезжают сюда погулять со своими детьми или просто посидеть в тишине и насладиться свежим воздухом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме сдали новый детский сад для сотен малышей.

Сотни малышей примет новый детский сад в Артеме в Приморском крае
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