Новые парки и набережную в Артеме осмотрели Олег Кожемяко и Вячеслав Квон

Работы по созданию новой пешеходной зоны на участке от Ульяновской до Чапаева в центре города почти завершены. Жители Артема полюбили бульвар за его удобство: взрослым здесь можно заниматься спортом, дети могут играть на специальных площадках, есть место для выгула собак, днем от солнца спасают деревья, а вечером включается освещение.