Новый тропический шторм идет в сторону Японского моря: дойдёт ли до Приморья?

В пятницу, 23 августа, циклон, продолжит двигаться в том же направлении и усиливаться, а затем изменит курс на северо-запад. К концу недели SHANSHAN станет тайфуном и приблизительно 27 августа ударит по Японии, после чего 28 августа вернется в Японское море. Там он повернется на северо-восток и направится к острову Хоккайдо.