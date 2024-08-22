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Posted 22 августа, 02:36

Published 22 августа, 02:36

Modified 22 августа, 02:38

Updated 22 августа, 02:38

Тропический шторм может двигаться в сторону Приморского края

Новый тропический шторм идет в сторону Японского моря: дойдёт ли до Приморья?

22 августа 2024, 02:36
Фото: pxhere.com

Тропический шторм может двигаться в сторону Приморского края

Сюжет
Погода
Тропический шторм движется с юга Тихого океана в сторону Приморья. К концу месяца он выйдет в Японское море. Как новый шторм повлияет на Приморский край?

Тропический циклон JONGDARI ослабел и прошел над Корейским полуостровом, вчерашней ночью он вышел в Японское море. В ближайшие сутки он будет перемещаться над акваторией моря и постепенно потеряет свою силу.

Тайфуны в Тихом океане продолжают зарождаться и развиваться. Прошлой ночью в районе экватора возник новый тропический циклон под номером 10, получивший имя SHANSHAN. В 4 часа утра он начал медленно двигаться на запад-северо-запад. Максимальная скорость ветра в его центре достигала 19 — 20 метров в секунду.

В пятницу, 23 августа, циклон, продолжит двигаться в том же направлении и усиливаться, а затем изменит курс на северо-запад. К концу недели SHANSHAN станет тайфуном и приблизительно 27 августа ударит по Японии, после чего 28 августа вернется в Японское море. Там он повернется на северо-восток и направится к острову Хоккайдо.

Фото: primhydromet

По первоначальным прогнозам, прямого воздействия тайфуна на Приморский край и значительного изменения погоды не ожидается.

Важно помнить, что траектория циклона может измениться. Прогнозы будут постоянно корректироваться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в сторону Приморья движутся тайфун, полярный фронт и антициклон.

Тайфун, полярный фронт и антициклон идут на Приморье — чего ждать от погоды в крае
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