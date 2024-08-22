Общегородской День знаний пройдет во Владивостоке 31 августа

Особое внимание уделяется спортивному мероприятию «Забег первых», которое пройдет на Корабельной набережной. Это забег для детей от 6 до 11 лет на дистанцию 500 метров. Регистрация на забег уже открыта и продлится до 30 августа. Участие в забеге бесплатное.