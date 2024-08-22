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Posted 22 августа, 05:52

Published 22 августа, 05:52

Modified 1 сентября, 03:46

Updated 1 сентября, 03:46

Общегородской День знаний пройдет во Владивостоке 31 августа

Общегородской День знаний пройдет во Владивостоке 31 августа

22 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI. Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Во Владивостоке 31 августа состоится общегородской День знаний. Мероприятие пройдет уже третий год подряд на трех городских площадках.

На празднике будут работать тематические зоны с мастер-классами и конкурсами. Гости смогут посетить спортивные и развлекательные мероприятия, а также концерты с выступлениями музыкальных групп, юных талантов города и хэдлайнера.

Программа мероприятия

Праздник развернется на трех локациях:

  1. Центральная площадь: главная сцена с концертной программой, мастер-классы, ярмарка школьников, настольные игры, квиз, спортивные состязания.
  2. Площадка возле Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева: малая сцена и тематические зоны.
  3. Корабельная набережная: спортивное событие «Забег первых» (6+) для детей 6-11 лет.

«Забег первых»

Особое внимание уделяется спортивному мероприятию «Забег первых», которое пройдет на Корабельной набережной. Это забег для детей от 6 до 11 лет на дистанцию 500 метров. Регистрация на забег уже открыта и продлится до 30 августа. Участие в забеге бесплатное.

Каждый участник получит стартовый пакет, включающий футболку с символикой забега и нагрудный номер. На финише всех ждут памятные медали и сладкие подарки. Организаторы подготовили 300 мест для участников.

Родители смогут поддержать своих детей на трассе забега. Для участия необходимо предоставить справку о допуске к соревнованиям или согласие родителей.

Владивостокских школьников приглашают на «Забег первых» (6+)
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Темой праздника в этом году станут «игры» в широком смысле слова. Организаторы подготовили различные активности для детей и взрослых.

Администрация Владивостока отмечает, что празднование Дня знаний становится доброй традицией в городе. Мероприятие призвано создать праздничное настроение перед началом нового учебного года.

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