Общегородской День знаний пройдет во Владивостоке 31 августа

Posted 22 августа, 05:52
Published 22 августа, 05:52
Modified 1 сентября, 03:46
Updated 1 сентября, 03:46
На празднике будут работать тематические зоны с мастер-классами и конкурсами. Гости смогут посетить спортивные и развлекательные мероприятия, а также концерты с выступлениями музыкальных групп, юных талантов города и хэдлайнера.
Праздник развернется на трех локациях:
Особое внимание уделяется спортивному мероприятию «Забег первых», которое пройдет на Корабельной набережной. Это забег для детей от 6 до 11 лет на дистанцию 500 метров. Регистрация на забег уже открыта и продлится до 30 августа. Участие в забеге бесплатное.
Каждый участник получит стартовый пакет, включающий футболку с символикой забега и нагрудный номер. На финише всех ждут памятные медали и сладкие подарки. Организаторы подготовили 300 мест для участников.
Родители смогут поддержать своих детей на трассе забега. Для участия необходимо предоставить справку о допуске к соревнованиям или согласие родителей.
Темой праздника в этом году станут «игры» в широком смысле слова. Организаторы подготовили различные активности для детей и взрослых.
Администрация Владивостока отмечает, что празднование Дня знаний становится доброй традицией в городе. Мероприятие призвано создать праздничное настроение перед началом нового учебного года.