ОКР запустил проект «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Основная задача ОКР на данном этапе — подготовка сильного олимпийского резерва, способного конкурировать на высшем уровне. Уже составлен список, который будет обновляться ежегодно. В этот список вошли 1124 спортсмена из 78 регионов России, занимающиеся 35 различными видами спорта. Эти виды спорта, по предварительным данным, включены в программу предстоящих юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих играх без ограничений и с национальными символами.