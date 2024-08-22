ОКР запустил проект «Олимпийский резерв — детям лучшее»

Posted 22 августа, 10:40
Published 22 августа, 10:40
Modified 22 августа, 10:40
Updated 22 августа, 10:40
Для их подготовки был разработан проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», официальная презентация которого состоялась в Москве 21 августа.
Проект инициирован с целью поддержки перспективных спортсменов из разных уголков страны, чтобы они могли начать свою профессиональную карьеру. Поставлена задача не допустить разрушения системы подготовки олимпийцев, сохранить преемственность поколений и поддерживать высокую мотивацию молодежи к профессиональному спорту, передает newstracker.ru.
Основная задача ОКР на данном этапе — подготовка сильного олимпийского резерва, способного конкурировать на высшем уровне. Уже составлен список, который будет обновляться ежегодно. В этот список вошли 1124 спортсмена из 78 регионов России, занимающиеся 35 различными видами спорта. Эти виды спорта, по предварительным данным, включены в программу предстоящих юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Сенегале в 2026 году. Российская сборная сможет участвовать в этих играх без ограничений и с национальными символами.
На реализацию проекта до конца текущего года ОКР выделяет 230 миллионов рублей. Ожидается, что принесет медали на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпиадах в 2030 и 2034 годах.
После презентации проекта в ОКР прошла научная конференция, приуроченная к 10-летию создания инновационного центра комитета. Центр, расположенный на трех площадках — в Москве, Кисловодске и Сочи, активно работает как с национальными сборными, так и с юными спортсменами, применяя в их тренировках уникальные технологии и научно-методические разработки.
Конференция, собравшая ведущих специалистов спортивной науки России, была посвящена вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. Олимпийский комитет России, как главная спортивная общественная организация страны, располагает необходимыми ресурсами для этого и окажет всестороннюю поддержку молодым спортсменам, которые своим трудом заслужили место в олимпийском резерве.