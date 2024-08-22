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Posted 22 августа, 03:24

Published 22 августа, 03:24

Modified 22 августа, 04:28

Updated 22 августа, 04:28

Погранпереход между Китаем и Приморьем может остаться закрытым из-за непогоды

Погранпереход между Китаем и Приморьем может остаться закрытым из-за непогоды

22 августа 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney
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Туризм
Пограничный пункт пропуска Полтавка-Жаохэ остается закрытым в Приморье. Причина — подтопление с китайской стороны. 23 августа специалисты проведут совещание, на котором обсудят, когда погранпереход возобновит работу.

Совещание относительно возобновления работы погранперехода Полтавка-Жаохэ через реку Уссури назначено на 23 августа, следует из информации, размещенной в сети.

Сообщается, что на 22 августа уровень воды в реке Уссури около пункта пропуска Полтавка составляет 3,27 метра. Для возобновления работы перехода необходимо, чтобы вода в приграничной реке сошла до отметкиv 2,50 метра.

Туристические компании отменили запланированные на 23 августа поездки в Жаохэ.

В социальных сетях появились видеозаписи с китайской стороны речного пункта пропуска, на которых заметно, что уровень воды начал опускаться, но часть береговой инфраструктуры все еще остается под водой.

Видео: biang.ru.

Пик паводка на реке Уссури произошел в уезде Жаохэ 13 августа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что может принести циклон в Приморье.

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