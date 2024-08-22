Погранпереход между Китаем и Приморьем может остаться закрытым из-за непогоды

Posted 22 августа, 03:24
Published 22 августа, 03:24
Modified 22 августа, 04:28
Updated 22 августа, 04:28
Совещание относительно возобновления работы погранперехода Полтавка-Жаохэ через реку Уссури назначено на 23 августа, следует из информации, размещенной в сети.
Сообщается, что на 22 августа уровень воды в реке Уссури около пункта пропуска Полтавка составляет 3,27 метра. Для возобновления работы перехода необходимо, чтобы вода в приграничной реке сошла до отметкиv 2,50 метра.
Туристические компании отменили запланированные на 23 августа поездки в Жаохэ.
В социальных сетях появились видеозаписи с китайской стороны речного пункта пропуска, на которых заметно, что уровень воды начал опускаться, но часть береговой инфраструктуры все еще остается под водой.
Пик паводка на реке Уссури произошел в уезде Жаохэ 13 августа.
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