Попавших под колеса автомобиля детей спасли в Приморье

В дежурную часть сообщили о ДТП на Владивостокской. Предварительно установлено, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону улицы Маяковского, сбил двух несовершеннолетних пешеходов переходивших проезжую часть в неположенном месте, ребята шли по дороге за пределами пешеходного перехода.