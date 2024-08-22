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Posted 22 августа, 07:50

Published 22 августа, 07:50

Modified 22 августа, 07:52

Updated 22 августа, 07:52

Попавших под колеса автомобиля детей спасли в Приморье

Попавших под колеса автомобиля детей спасли в Приморье

22 августа 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Пожилой водитель не успел остановиться и сбил двоих детей в Находке в Приморье. Ребят доставили в больницу. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Находки расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадали несовершеннолетние пешеходы.

В дежурную часть сообщили о ДТП на Владивостокской. Предварительно установлено, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону улицы Маяковского, сбил двух несовершеннолетних пешеходов переходивших проезжую часть в неположенном месте, ребята шли по дороге за пределами пешеходного перехода.

Фото: prim_police

В результате аварии пострадали несовершеннолетние. Ребят доставили в больницу с ушибами. У одного из детей диагностировали сотрясение мозга.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, ее результаты послужат основанием для принятия законного решения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.

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