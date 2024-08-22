Попавших под колеса автомобиля детей спасли в Приморье

Posted 22 августа, 07:50
Published 22 августа, 07:50
Modified 22 августа, 07:52
Updated 22 августа, 07:52
Сотрудники Госавтоинспекции Находки расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадали несовершеннолетние пешеходы.
В дежурную часть сообщили о ДТП на Владивостокской. Предварительно установлено, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону улицы Маяковского, сбил двух несовершеннолетних пешеходов переходивших проезжую часть в неположенном месте, ребята шли по дороге за пределами пешеходного перехода.
В результате аварии пострадали несовершеннолетние. Ребят доставили в больницу с ушибами. У одного из детей диагностировали сотрясение мозга.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, ее результаты послужат основанием для принятия законного решения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.