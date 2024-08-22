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Posted 22 августа, 06:55

Published 22 августа, 06:55

Modified 22 августа, 06:59

Updated 22 августа, 06:59

Предупреждение об опасных явлениях действует в Приморье

Предупреждение об опасных явлениях действует в Приморье

22 августа 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Ливни
Полярный фронт приближается к Приморью. Из него появился новый циклон, который принесет сильные дожди. В крае объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях, сообщает «Маглипогода».

Об опасных погодных явлениях предупредили жителей Приморья. Ливни ударят уже очень скоро.

В ночь с 22 на 23 августа через Приморский край пройдет опасный циклон с обилием осадков. Он образовался из Полярного фронта, и не связан с тайфунами, о которых часто говорят в последнее время.

Появилась карта прогноза на утро 23 августа. Над Приморьем будет зона пониженного давления — сюда сможет протиснуться шторм.

Фото: «Маглипогода»

В крае ожидаются дожди, иногда сильные, местами очень интенсивные, возможны ливни и тропические ливни. В некоторых местах количество осадков может превысить 100 мм за 3-6 часов или меньше. Владивосток и другие населенные пункты могут серьезно пострадать из-за аномальных осадков. Основная часть дождей прольется на край с 23:00 до 10:00 утра.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане появился новый тропический шторм.

Новый тропический шторм идет в сторону Японского моря: дойдёт ли до Приморья?
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