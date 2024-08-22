Предупреждение об опасных явлениях действует в Приморье

Posted 22 августа, 06:55
Published 22 августа, 06:55
Modified 22 августа, 06:59
Updated 22 августа, 06:59
Об опасных погодных явлениях предупредили жителей Приморья. Ливни ударят уже очень скоро.
В ночь с 22 на 23 августа через Приморский край пройдет опасный циклон с обилием осадков. Он образовался из Полярного фронта, и не связан с тайфунами, о которых часто говорят в последнее время.
Появилась карта прогноза на утро 23 августа. Над Приморьем будет зона пониженного давления — сюда сможет протиснуться шторм.
В крае ожидаются дожди, иногда сильные, местами очень интенсивные, возможны ливни и тропические ливни. В некоторых местах количество осадков может превысить 100 мм за 3-6 часов или меньше. Владивосток и другие населенные пункты могут серьезно пострадать из-за аномальных осадков. Основная часть дождей прольется на край с 23:00 до 10:00 утра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане появился новый тропический шторм.