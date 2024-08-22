Приморье встречает индийскую культуру: танцы, музыка и национальные костюмы

Posted 22 августа, 08:13
Published 22 августа, 08:13
Modified 1 сентября, 03:46
Updated 1 сентября, 03:46
Приморский край стал центром культурного обмена между Россией и Индией. В регионе проходят Дни культуры Республики Индии, приуроченные к 78-й годовщине независимости страны. Центральным событием стала концертная программа «Калейдоскоп Индии», которую представил ансамбль индийского танца под руководством всемирно известной артистки Приядаршини Гхош Шоум.
Гастрольный тур индийских артистов охватывает три города Приморского края:
Вход на все мероприятия свободный, что дает возможность жителям Приморья познакомиться с богатой культурой Индии.
Зрители смогут увидеть два классических стиля индийского танца, которые впервые демонстрируются в Приморье. Приядаршини Гхош Шоум рассказала о них подробнее:
«Мохини-Аттам в переводе означает „Танец очарования“. Так же как и Катхакали — эти две формы танцевального искусства южного штата Керала относятся к классическим стилям индийского танца и будут демонстрироваться в Приморье впервые. Сюжетом Катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов „Махабхараты“ и „Рамаяны“», — пояснила Приядаршини Гхош Шоум.
Выступления сопровождаются яркими национальными костюмами, что делает шоу особенно зрелищным и запоминающимся.
Ольга Максимчук, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края, подчеркнула важность этого события:
«Индийская культура — одна из старейших в мире. Индия — страна контрастов, она объединяет в себе сочетание различных традиций и красочных обычаев, которое делает ее одной из самых интересных и загадочных стран в мире».
Генеральный консул Республики Индии во Владивостоке Сиддарт Говрав отметил, что культурное взаимодействие является важной частью стратегического сотрудничества двух государств. Он выразил уверенность, что концерты ансамбля индийского танца станут ярким событием в культурной жизни Приморского края и послужат укреплению дружественных связей между Россией и Индией.
Международное мероприятие организовано при поддержке:
Такое сотрудничество демонстрирует заинтересованность обеих сторон в развитии культурных связей и взаимопонимания между народами России и Индии.
Дни культуры Республики Индии в Приморье — это не только возможность для жителей региона познакомиться с богатым культурным наследием Индии, но и важный шаг в укреплении международных отношений на уровне культурного обмена. Это мероприятие способствует расширению кругозора приморцев и создает платформу для дальнейшего развития культурных взаимоотношений между двумя странами.