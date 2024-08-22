Приморье встречает индийскую культуру: танцы, музыка и национальные костюмы

Дни культуры Республики Индии в Приморье — это не только возможность для жителей региона познакомиться с богатым культурным наследием Индии, но и важный шаг в укреплении международных отношений на уровне культурного обмена. Это мероприятие способствует расширению кругозора приморцев и создает платформу для дальнейшего развития культурных взаимоотношений между двумя странами.