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Posted 22 августа, 08:13

Published 22 августа, 08:13

Modified 1 сентября, 03:46

Updated 1 сентября, 03:46

Приморье встречает индийскую культуру: танцы, музыка и национальные костюмы

Приморье встречает индийскую культуру: танцы, музыка и национальные костюмы

22 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI
В Приморском крае проходят Дни культуры Республики Индии. Мероприятия приурочены к национальному празднику — Дню независимости Индии.

Приморский край стал центром культурного обмена между Россией и Индией. В регионе проходят Дни культуры Республики Индии, приуроченные к 78-й годовщине независимости страны. Центральным событием стала концертная программа «Калейдоскоп Индии», которую представил ансамбль индийского танца под руководством всемирно известной артистки Приядаршини Гхош Шоум.

Программа выступлений

Гастрольный тур индийских артистов охватывает три города Приморского края:

  • Владивосток: выступление уже состоялось в краевом театре кукол
  • Большой Камень: 22 августа, 18:00, Городской центр культуры
  • Артем: 23 августа, 17:00, Дворец культуры угольщиков

Вход на все мероприятия свободный, что дает возможность жителям Приморья познакомиться с богатой культурой Индии.

Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края. primorsky.ru

Уникальность представления

Зрители смогут увидеть два классических стиля индийского танца, которые впервые демонстрируются в Приморье. Приядаршини Гхош Шоум рассказала о них подробнее:

  • Мохини-Аттам: «Танец очарования» из южного штата Керала
  • Катхакали: танцевальное искусство, основанное на сюжетах древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны»
«Мохини-Аттам в переводе означает „Танец очарования“. Так же как и Катхакали — эти две формы танцевального искусства южного штата Керала относятся к классическим стилям индийского танца и будут демонстрироваться в Приморье впервые. Сюжетом Катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов „Махабхараты“ и „Рамаяны“», — пояснила Приядаршини Гхош Шоум.

Выступления сопровождаются яркими национальными костюмами, что делает шоу особенно зрелищным и запоминающимся.

Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края. primorsky.ru

Значение культурного обмена

Ольга Максимчук, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края, подчеркнула важность этого события:

«Индийская культура — одна из старейших в мире. Индия — страна контрастов, она объединяет в себе сочетание различных традиций и красочных обычаев, которое делает ее одной из самых интересных и загадочных стран в мире».
Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края. primorsky.ru

Генеральный консул Республики Индии во Владивостоке Сиддарт Говрав отметил, что культурное взаимодействие является важной частью стратегического сотрудничества двух государств. Он выразил уверенность, что концерты ансамбля индийского танца станут ярким событием в культурной жизни Приморского края и послужат укреплению дружественных связей между Россией и Индией.

Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края. primorsky.ru

Организация мероприятия

Международное мероприятие организовано при поддержке:

  • Индийского совета по культурным связям
  • Правительства Приморского края
  • Администраций муниципальных образований

Такое сотрудничество демонстрирует заинтересованность обеих сторон в развитии культурных связей и взаимопонимания между народами России и Индии.

Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края. primorsky.ru

Дни культуры Республики Индии в Приморье — это не только возможность для жителей региона познакомиться с богатым культурным наследием Индии, но и важный шаг в укреплении международных отношений на уровне культурного обмена. Это мероприятие способствует расширению кругозора приморцев и создает платформу для дальнейшего развития культурных взаимоотношений между двумя странами.

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