Пропавшую в лесу пару продолжают искать в Приморье — видео

Posted 22 августа, 04:21
Published 22 августа, 04:21
Modified 22 августа, 04:23
Updated 22 августа, 04:23
Специалисты Следственного комитета Приморского края возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух человек в лесной зоне.
В середине июля 2024 года два мужчины и женщина приехали на лесной участок, чтобы охранять оборудование и объект, расположенные в лесу в Шкотовском районе.
По данным следователей, 23 июля 2024 года мужчина и женщина ушли с участка и не вернулись. Оставшийся на месте сотрудник не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия связи. Только после смены мужчина смог рассказать о случившемся.
По факту исчезновения людей следователи возбудили уголовное дело.
Каждый день на месте происшествия работают криминалисты СКР Приморья. Территория лесной зоны и жилые строения, где проживали пропавшие, уже осмотрели, для продолжения расследования изъяли их личные вещи.
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