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Posted 22 августа, 04:21

Published 22 августа, 04:21

Modified 22 августа, 04:23

Updated 22 августа, 04:23

Потерявшихся в лесу людей ищут в Приморском крае

Пропавшую в лесу пару продолжают искать в Приморье — видео

22 августа 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney

Потерявшихся в лесу людей ищут в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина и женщина, которые приехали на лесную деляну в Шкотовском районе Приморского края для охраны техники и объекта, бесследно пропали. Пару ищут, следователи-криминалисты работают на месте происшествия.

Специалисты Следственного комитета Приморского края возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух человек в лесной зоне.

В середине июля 2024 года два мужчины и женщина приехали на лесной участок, чтобы охранять оборудование и объект, расположенные в лесу в Шкотовском районе.

По данным следователей, 23 июля 2024 года мужчина и женщина ушли с участка и не вернулись. Оставшийся на месте сотрудник не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия связи. Только после смены мужчина смог рассказать о случившемся.

По факту исчезновения людей следователи возбудили уголовное дело.

Видео: primorsky_sledcom.

Каждый день на месте происшествия работают криминалисты СКР Приморья. Территория лесной зоны и жилые строения, где проживали пропавшие, уже осмотрели, для продолжения расследования изъяли их личные вещи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, которой пришлось выживать в тайге.

Женщине пришлось три дня выживать в тайге в Приморье — что же случилось?
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