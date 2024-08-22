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Posted 22 августа, 01:01

Published 22 августа, 01:01

Modified 22 августа, 01:03

Updated 22 августа, 01:03

Приморцы готовятся к изменениям на автомобильном рынке с 1 сентября

Рост цен на авторынке Приморья: что происходит перед повышением утильсбора

22 августа 2024, 01:01
Фото: vostokmedia.com

Приморцы готовятся к изменениям на автомобильном рынке с 1 сентября

Сюжет
Автомобили
В Приморском крае наблюдается повышенный интерес к покупке автомобилей в преддверии ожидаемого роста цен. Эксперты связывают это с предстоящим повышением утилизационного сбора.

По данным Новых Известий, на российском авторынке наблюдается ажиотаж в преддверии повышения утильсбора с 1 сентября 2024 года. С января по июль 2024 года в России продали 855 561 машин, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта тенденция затрагивает и Приморский край, где традиционно популярны японские и корейские автомобили.

Причины повышенного спроса

Основной причиной роста продаж является ожидаемое увеличение стоимости автомобилей после введения новых тарифов утилизационного сбора. Многие россияне стремятся приобрести машины по текущим ценам, опасаясь значительного подорожания в будущем. Эта тенденция затрагивает и Приморский край, где традиционно популярны японские и корейские машины.

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Ситуация на рынке

Цены на автомобили в Приморье растут. Многие модели, по данным СМИ, прибавили в цене около 200 тысяч рублей, начиная с июля. Китайский автоконцерн Chery уже повысил цены на весь модельный ряд в России, включая Приморье, на 1,2-1,9 процента.

Прогнозы экспертов

Специалисты автомобильного рынка прогнозируют, что после 1 сентября цены на автомобили могут вырасти Однако точные цифры пока не называются, так как ситуация зависит от многих факторов. Это может привести к временному снижению спроса и последующей стабилизации рынка.

Рекомендации для покупателей

Эксперты советуют жителям Приморья, планирующим покупку автомобиля, внимательно изучить предложения на рынке. Важно сравнивать цены в разных автосалонах, чтобы найти оптимальное предложение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайские машины станут дороже уже этой осенью.

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