Рост цен на авторынке Приморья: что происходит перед повышением утильсбора

Posted 22 августа, 01:01
Published 22 августа, 01:01
Modified 22 августа, 01:03
Updated 22 августа, 01:03
По данным Новых Известий, на российском авторынке наблюдается ажиотаж в преддверии повышения утильсбора с 1 сентября 2024 года. С января по июль 2024 года в России продали 855 561 машин, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта тенденция затрагивает и Приморский край, где традиционно популярны японские и корейские автомобили.
Основной причиной роста продаж является ожидаемое увеличение стоимости автомобилей после введения новых тарифов утилизационного сбора. Многие россияне стремятся приобрести машины по текущим ценам, опасаясь значительного подорожания в будущем. Эта тенденция затрагивает и Приморский край, где традиционно популярны японские и корейские машины.
Цены на автомобили в Приморье растут. Многие модели, по данным СМИ, прибавили в цене около 200 тысяч рублей, начиная с июля. Китайский автоконцерн Chery уже повысил цены на весь модельный ряд в России, включая Приморье, на 1,2-1,9 процента.
Специалисты автомобильного рынка прогнозируют, что после 1 сентября цены на автомобили могут вырасти Однако точные цифры пока не называются, так как ситуация зависит от многих факторов. Это может привести к временному снижению спроса и последующей стабилизации рынка.
Эксперты советуют жителям Приморья, планирующим покупку автомобиля, внимательно изучить предложения на рынке. Важно сравнивать цены в разных автосалонах, чтобы найти оптимальное предложение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайские машины станут дороже уже этой осенью.