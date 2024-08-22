Рост цен на авторынке Приморья: что происходит перед повышением утильсбора

По данным Новых Известий, на российском авторынке наблюдается ажиотаж в преддверии повышения утильсбора с 1 сентября 2024 года. С января по июль 2024 года в России продали 855 561 машин, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта тенденция затрагивает и Приморский край, где традиционно популярны японские и корейские автомобили.