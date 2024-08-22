vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 23:00

Published 21 августа, 23:00

Modified 21 августа, 23:02

Updated 21 августа, 23:02

Интенсивные осадки ожидаются в Приморском крае

Сильные и очень сильные дожди: очередная порция воды выльется на Приморье

21 августа 2024, 23:00
Фото: pxhere.com

Интенсивные осадки ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморский край наведался очередной атмосферный фронт. Осадки вновь нагрянут в регион.

Сегодня, 22 августа, погоду в регионе определяют атмосферные фронты, сообщает «Примпогода». В разных районах края пройдут дожди, местами сильные, кое-где очень сильные. Максимальный температурный фон составит 23 — 28 °C.

Во Владивостоке сегодня временами ожидаются осадки. Ближе к вечеру умеренный ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.

В Уссурийске прогнозируется дожди разной интенсивности. Термометры покажут 25 — 27 °C.

В Находке утро начнется с очень сильных осадков. Юго-восточное дуновение сменится сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24°C;
  • Залив Находка — 22°C;
  • Залив Посьета — 26°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аномальных температурах в августе.

Аномально жарко и холодно: чем еще удивит погода в последний летний месяц в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни, грозы и сильный ветер: непогода вот-вот обрушится на Приморский крайВода — парное молоко: в Приморье температура моря теплее, чем воздух — прогноз погодыПропотеть и обмыться дождиком: жара +32°C, дожди и грозы ждут Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Температура#Приморский край#Дожди#Приморье#Амурский залив#Залив Посьета#Залив Находка
Подпишитесь
Популярное