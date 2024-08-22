Сильные и очень сильные дожди: очередная порция воды выльется на Приморье

Posted 21 августа, 23:00
Published 21 августа, 23:00
Modified 21 августа, 23:02
Updated 21 августа, 23:02
Сегодня, 22 августа, погоду в регионе определяют атмосферные фронты, сообщает «Примпогода». В разных районах края пройдут дожди, местами сильные, кое-где очень сильные. Максимальный температурный фон составит 23 — 28 °C.
Во Владивостоке сегодня временами ожидаются осадки. Ближе к вечеру умеренный ветер разовьется до сильного. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.
В Уссурийске прогнозируется дожди разной интенсивности. Термометры покажут 25 — 27 °C.
В Находке утро начнется с очень сильных осадков. Юго-восточное дуновение сменится сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало об аномальных температурах в августе.